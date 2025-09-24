Google Photos распространяет голосовое редактирование фото на все смартфоны Android — пока только в США

Голосовое редактирование в приложении Google Photos теперь доступно всем пользователям Android в США благодаря диалоговому редактированию с функцией «Помогите мне отредактировать».

Поле «Помощь в редактировании» находится в нижней части обновленного редактора. Рядом находится раздел «Инструменты», с помощью которого можно открыть редактор. Пользователям предложат «Описание необходимых правок», а Google будет предоставлять подсказки, которые будут зависеть от контекста, например, удалить фон, или выделить объект.

Если пользователь понимает, какие именно изменения ему необходимо внести, он может ввести что-то типа «Убрать блики, сделать фото ярче, добавить облака в небе». Это можно будет сделать быстрее, чем выбирать инструмент, а затем исправлять значения.

Кроме этого для пользователей станут доступными функции восстановления фото, если речь идет о старых и выцветших изображениях, или более простой запрос «Улучшить фото». Для более реалистичного эффекта, чтобы было как после Photoshop, пользователи могут попросить Google изменить фон, добавить дополнительные детали, например, солнцезащитные очки.

Внизу отображается прогресс процесса. Конечный результат отображается вместе с несколькими вариантами, а пользователи могут продолжать предоставлять подсказки для более точного редактирования.

Впервые функция Google Photos появилась на смартфонах Pixel 10 и отныне доступна каждому пользователю Android в США. Нет никаких требований к устройству/техническим характеристикам, кроме наличия последней версии Google Photos.

Мы уже писали, что вместе с презентацией серии смартфонов Pixel 10 компания Google также анонсировала новую функцию для Google Photos. Приложение теперь получило поддержку разговорного редактирования с использованием искусственного интеллекта.

Google подчеркивает: редактирование теперь станет невероятно простым. Благодаря новой возможности пользователь сможет просто описать изменения, которые он хотите внести в изображение, текстом или голосом в редакторе Photos. И эти изменения появятся автоматически. Очевидно, что это работает на базе Google Gemini.

А для повышения прозрачности относительно изменений, внесенных искусственным интеллектом, добавляется поддержка отраслевого стандарта C2PA Content Credentials в Google Photos и встроенное приложение камеры. Благодаря этому непосредственно в Google Photos можно будет видеть информацию о том, как изображение было снято или отредактировано на основе C2PA Content Credentials.

