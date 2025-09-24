Новости Софт 24.09.2025 comment views icon

Google Photos распространяет голосовое редактирование фото на все смартфоны Android — пока только в США

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Google Photos розповсюджує голосове редагування фото на всі смартфони Android — поки лише у США

Голосовое редактирование в приложении Google Photos теперь доступно всем пользователям Android в США благодаря диалоговому редактированию с функцией «Помогите мне отредактировать».

Поле «Помощь в редактировании» находится в нижней части обновленного редактора. Рядом находится раздел «Инструменты», с помощью которого можно открыть редактор. Пользователям предложат «Описание необходимых правок», а Google будет предоставлять подсказки, которые будут зависеть от контекста, например, удалить фон, или выделить объект.

Если пользователь понимает, какие именно изменения ему необходимо внести, он может ввести что-то типа «Убрать блики, сделать фото ярче, добавить облака в небе». Это можно будет сделать быстрее, чем выбирать инструмент, а затем исправлять значения.

Кроме этого для пользователей станут доступными функции восстановления фото, если речь идет о старых и выцветших изображениях, или более простой запрос «Улучшить фото». Для более реалистичного эффекта, чтобы было как после Photoshop, пользователи могут попросить Google изменить фон, добавить дополнительные детали, например, солнцезащитные очки.

Внизу отображается прогресс процесса. Конечный результат отображается вместе с несколькими вариантами, а пользователи могут продолжать предоставлять подсказки для более точного редактирования.

Впервые функция Google Photos появилась на смартфонах Pixel 10 и отныне доступна каждому пользователю Android в США. Нет никаких требований к устройству/техническим характеристикам, кроме наличия последней версии Google Photos. 

Мы уже писали, что вместе с презентацией серии смартфонов Pixel 10 компания Google также анонсировала новую функцию для Google Photos. Приложение теперь получило поддержку разговорного редактирования с использованием искусственного интеллекта.

Google подчеркивает: редактирование теперь станет невероятно простым. Благодаря новой возможности пользователь сможет просто описать изменения, которые он хотите внести в изображение, текстом или голосом в редакторе Photos. И эти изменения появятся автоматически. Очевидно, что это работает на базе Google Gemini.

Спецпроекты
Миючий пилосос Mova X4 Pro: самоочищення, чотири режими роботи та LED-підсвічування
Від телевізорів до пилососів: огляд техніки бренду Tesla, який робить ставку на доступність і надійність

А для повышения прозрачности относительно изменений, внесенных искусственным интеллектом, добавляется поддержка отраслевого стандарта C2PA Content Credentials в Google Photos и встроенное приложение камеры. Благодаря этому непосредственно в Google Photos можно будет видеть информацию о том, как изображение было снято или отредактировано на основе C2PA Content Credentials.

Источник: 9to5google

Популярные новости

arrow left
arrow right
Сравнение Xiaomi 17 Pro Max и iPhone 17 Pro Max от CEO Лу Вейбина: видео демонстрирует селфи, вызовы и другие функции второго экрана
Первые покупатели Pixel 10 борются с беспроводной зарядкой: прерывания и низкая скорость
ИИ Google Gemini научился писать комиксы и детские книги
Нескучные обои: экран Google Pixel 10 почти из коробки показывает цветные полосы
Складной Google Pixel 10 Pro Fold на официальном видео Google Pixel 10 Pro Fold на официальном видео
Google Pixel 10: проморолики за две недели до релиза и много голубого с лаймом в новых изображениях
То, что просили: в Gemini теперь можно загружать аудио и "любые" файлы
Android запретит APK непроверенных разработчиков с 2026 года
Google Pixel 10 получат ИИ-помощника по редактированию фото текстовыми подсказками
Google представила Pixel 10 Pro Fold по цене от $1799 — мощный, прочный и яркий, но в октябре
"Оптический кошмар": дизайн Liquid Glass в iOS 26 доводит владельцев Apple iPhone до тошноты
Google представила Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL по цене от $799 и беспроводную зарядку Pixelsnap Qi2
Apple представляет Final Cut Camera 2.0 с новыми функциями фото iPhone 17
Google интегрирует Gemini в Chrome: ИИ поможет узнать о странице или исследовать тему и получит возможности агента
Google «засветил» всю линейку Pixel 10
Google Pixel 10 принудительно замедляет зарядку после 200 циклов, и это нельзя выключить
"Укрпошта" запустила новое мобильное приложение, в бете — три бесплатных отправления
Суд разрешил Google оставить Chrome и платить Apple
Gemini взломали, чтобы захватить контроль над Google Home
Google сэкономила на Pixel 10: базовые модели с 128 ГБ не получили быстрой памяти UFS 4.0
Samsung Galaxy S25 FE уже в Украине: Exynos 2400, большая батарея и больше ИИ от 31 тыс. грн
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить