Google планирует создать Pixel Pro с 6,3-дюймовым экраном, выпустить складной смартфон за $1799 и перевести серию А на двухлетний цикл выпуска

Android Authority раскрыли планы Google для линейки телефонов Pixel на 2023-2025 годы. Однако даже если анонимные источники издания будут правы на 100%, конечно, планы компании могут измениться. Со всем тем, некоторые предварительные прогнозы сбываются в этой хронологии, такие как планы по выпуску складного смартфона за $1799.

Серия Google Pixel в 2023 году

В следующем году модельный ряд Pixel ожидают незначительные изменения. В апреле/мае во время Google I/O представят два телефона под кодовыми названиями lynx (относится к Pixel 7a) и felix (Pixel Fold). Стоимость Pixel 7a останется неизменной – розничная цена в США составит $449. Предыдущие утечки отмечали, что серия получит беспроводную зарядку и частоту обновления экрана 90 Гц, однако источники Android Authority эту информацию не подтвердили.

Главной новинкой Google в 2023 году станет первый складной Pixel за $1799, что сделает его конкурентом для серии Galaxy Z Fold от Samsung.

Позже в 2023 году Google выпустит два новых телефона в своей основной серии: Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Заметным изменением будет меньший размер Pixel 8, однако Pixel 8 Pro получит тот же дисплей и общие размеры, что и Pixel 7 Pro.

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Флагманские модели получат новый чип (вероятно, Tensor G3).

Серия Google Pixel в 2024 году

Согласно источникам, Google может отказаться от ежегодных выпусков телефонов серии A и выпускать их каждые 2 года. Таким образом серия сравнится с iPhone SE от Apple.

Если Pixel 8a выпустят, его цена повысится до $499. Однако судьба этого телефона полностью зависит от показателей Pixel 7a на рынке.

Осенью 2024 года Google выпустит серию Pixel 9, впервые включающую три устройства. Первым будет ванильный Google Pixel 9, который, вероятно, будет иметь тот же размер и общий формат, что и Pixel 8. Ожидаемый Pixel 9 Pro будет иметь экран с размером 6,7 дюйма. Однако, может появиться и более компактная профессиональная модель с 6,3-дюймовым экраном.

Источники утверждают, что Google хочет имитировать успешную стратегию размеров Apple, а это значит, что ей нужен телефон профессионального уровня, не столь большой, как Pixel 7 Pro. Pixel 9 будет похож на iPhone 14, а 6,3-дюймовая про-модель будет похожа на iPhone 14 Pro.

На всех трех телефонах должен быть представлен Tensor G4, который в отчете фигурирует под кодовым названием «redondo».

Серия Google Pixel в 2025 году

До 2025 года Google рассматривает несколько вариантов для своей дорожной карты Pixel, на которую будет сильно влиять успех или провал ее планов на 2023 и 2024 годы.

Во-первых, Google играет с идеей создать складной телефон, чтобы конкурировать с серией Galaxy Z Flip. Если компания пойдет по этому пути, то запуск основной серии Pixel осенью 2025 года будет включать складную «раскладушку», базовый флагман Pixel 10 с двумя Pro-итерациями – меньшего и большего размеров.