Google подключает Bluetooth-трекеры сторонних производителей к собственной 3-миллиардной сети Find My Device

После выпуска Apple AirTag Google внезапно заинтересовалась рынком Bluetooth-трекеров, развернув собственную сеть Find My Device, которая в настоящее время использует 3 млрд активных устройств Android и поддерживает Bluetooth-трекеры сторонних производителей.

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Сеть Google анонимно будет использовать миллиарды Android-устройств во всем мире, чтобы помочь пользователям найти потерянные или украденные вещи, даже когда они отключены. Система Find My Device работает с совместимыми устройствами и аксессуарами, поддерживающими GPS и обновленные функции подключения, такие как UWB и Bluetooth LE. Не считая того, нужно аппаратное обеспечение для неизменной работы функции, чтоб краудсорсинговая сеть трекеров могла находить свои координаты на карте.

Google утверждает, что данные о местонахождении передаются через сквозное шифрование, а значит, что даже компания не сможет их увидеть.

Сеть будет поддерживать другие бренды Bluetooth-трекеров, включая Pebblebee и Chipolo. Google планирует выпустить новую прошивку для наушников Pixel Buds, чтобы они работали на Find My Device. Также была подтверждена совместимость с беспроводными наушниками JBL и Sony.

Chipolo и Pebblebee предлагают обычные тэги для отслеживания ключей и тонкие трекеры в формате кредитной карты. Все продукты Pebblebee перезаряжаются, в то время как брелок Chipolo имеет сменную батарею CR2032 (но трекер кошелька, к сожалению, одноразовый).

Все эти теги отображаются в приложении Find My Device — вместе с телефонами Android, наушниками и любым другим устройством, подключенным к сети. Наборы продуктов Chipolo и Pebblebee имеют динамик, поэтому будут поддерживать функцию оповещения, когда вы будете поблизости, и уже доступны для предварительного заказа.

Обе компании поддерживают сети Google и Apple и то, что они должны создавать отдельные версии одного продукта, выглядит странно. К примеру, у Chipolo их три: одна, которая работает с собственными программами компании; вторая, работающая с сетью Find My Network от Apple, и третья, работающая с сетью Find My Device от Google.

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Похожая по функциям Tile еще не подключилась ни к одной из этих сетей, но в блоге Google сообщается, что она со временем присоединится к Find My Device. Вероятно, в будущем Google также планирует создать свой Bluetooth-трекер.

Источник: Arstechnica