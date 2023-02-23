Алгоритмы безопасности Apple AirTag упорно убеждают журналистку Engadget, что ее пес — сталкер

Кэти Мэлоун, старший репортер Engadget, столкнулась с проблемой в работе метки Apple AirTag, которая, похоже, в конкретном случае не имеет удовлетворительного решения. Ей постоянно приходится смахивать назойливое уведомление «AirTag Found Moving With You», сопровождающееся раздражающим звукам, источником которого является её собственная собака. Дело в том, что метка собаки зарегистрирована на партнера Кэти и воспринимается её iPhone как чужая.

«Чужой» AirTag постоянно сигнализирует о слежке. Собака, в свою очередь, пугается звуковой сигнализации смартфона. Всякий раз, когда возникает сообщение, можно подтвердить отсутствие слежки в приложении Find My, но оно неизбежно появится опять – собаки любят бегать (конкретно эта очень люби убегать, потому и получила метку). Отключить повторение сообщения, оставив работающей функцию AirTag, в таком режиме нет возможности.

Решением может стать наличие совместной учетной записи iCloud Family Sharing. В этом случае на обоих устройствах можно заблокировать зарегистрированную на них метку. Но в данном случае двое людей настаивают на наличии двух совершенно отдельных учетных записей и раздельных облачных хранилищах, что вполне понятно. В результате владелица собаки находится перед выбором: приобрести отслеживающую метку другого производителя или полностью отключить уведомления, ограничив свою безопасность

Подобная назойливость и некоторые трудности при отключении сообщений оправданы, когда речь идет о настоящей слежке. Лог AirTag в некоторых странах может служить доказательством для полиции, когда речь идёт о преследовании и насилии. Теоретически, метку могут подкинуть в карман или сумочку злоумышленники – полностью отключенные сообщения AirTag не дадут вам узнать об этом. Однако более гибкий способ настройки уведомлений в зависимости от конкретной метки (не обязательно зарегистрированной на владельца смартфона) не помешал бы.