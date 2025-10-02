Google показала умную колонку Home с ИИ Gemini за $99

Google представила новую умную колонку Home со встроенным искусственным интеллектом Gemini. Это первое флагманское устройство компании для «умного дома» с полной интеграцией ИИ.

Колонка получит собственный процессор, который сможет непосредственно обрабатывать работу Gemini — от подавления фонового шума и эхо до распознавания, кто именно говорит. Это нужно, чтобы устройство не путалось, когда с ним взаимодействует несколько человек одновременно.

Под корпусом также расположено световое кольцо, которое будет менять вид в зависимости от того, что делает ИИ. Например, слушает, думает или отвечает в режиме Gemini Live. Правда, этот режим будет работать только при наличии подписки на Google Home Premium. Стандартный план стоит $10 в месяц или $100 в год, а вот расширенный — $20 в месяц или $200 в год.

С точки зрения функциональности это будет все еще классический Google Home — с 360-градусным звуком и поддержкой групп динамиков в приложении Google Home. Но не без новых опций: теперь два таких динамика можно будет совместить с Google TV Streamer для создания объемного звука.

Колонку покроют 3D-вязаным текстилем, который уменьшает количество отходов и должен сделать производство немного экологичнее. Продавать ее будут в четырех цветах — Porcelain (фарфоровый), Hazel (лесной орех), Berry (ягодный) и Jade (нефритовый). На старте запуск состоится не только в США, но и Канаде, Великобритании, странах ЕС, Японии, Австралии и Новой Зеландии. Она будет стоить $99 и выйдет весной 2026 года.

Если посмотреть на ситуацию шире, то техногигант таки решил догонять конкурентов в сфере умных устройств с ИИ. Например, ту самую Amazom, которая совсем недавно представила кучу умных колонок и других новинок. Впрочем, Google не спешила с запуском новой колонки — это сознательный шаг, а не отставание. По словам главного директора по продуктам Google Home и Nest Аниша Каттукерана, компания хочет сначала дать пользователям старых устройств возможность протестировать Gemini. А именно найти баги и поделиться впечатлениями, прежде чем продвигать новинку.

