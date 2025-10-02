Новости Игры 02.10.2025 comment views icon

Google показала умную колонку Home с ИИ Gemini за $99

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Google показала розумну колонку Home з ШІ Gemini за $99

Google представила новую умную колонку Home со встроенным искусственным интеллектом Gemini. Это первое флагманское устройство компании для «умного дома» с полной интеграцией ИИ.

Колонка получит собственный процессор, который сможет непосредственно обрабатывать работу Gemini — от подавления фонового шума и эхо до распознавания, кто именно говорит. Это нужно, чтобы устройство не путалось, когда с ним взаимодействует несколько человек одновременно.

Под корпусом также расположено световое кольцо, которое будет менять вид в зависимости от того, что делает ИИ. Например, слушает, думает или отвечает в режиме Gemini Live. Правда, этот режим будет работать только при наличии подписки на Google Home Premium. Стандартный план стоит $10 в месяц или $100 в год, а вот расширенный — $20 в месяц или $200 в год.

Google показала розумну колонку Home з ШІ Gemini за $99
Умная колонка Google Home с ИИ Gemini

С точки зрения функциональности это будет все еще классический Google Home — с 360-градусным звуком и поддержкой групп динамиков в приложении Google Home. Но не без новых опций: теперь два таких динамика можно будет совместить с Google TV Streamer для создания объемного звука.

Google показала розумну колонку Home з ШІ Gemini за $99
Варианты цветов умной колонки Google Home

Колонку покроют 3D-вязаным текстилем, который уменьшает количество отходов и должен сделать производство немного экологичнее. Продавать ее будут в четырех цветах — Porcelain (фарфоровый), Hazel (лесной орех), Berry (ягодный) и Jade (нефритовый). На старте запуск состоится не только в США, но и Канаде, Великобритании, странах ЕС, Японии, Австралии и Новой Зеландии. Она будет стоить $99 и выйдет весной 2026 года.

Если посмотреть на ситуацию шире, то техногигант таки решил догонять конкурентов в сфере умных устройств с ИИ. Например, ту самую Amazom, которая совсем недавно представила кучу умных колонок и других новинок. Впрочем, Google не спешила с запуском новой колонки — это сознательный шаг, а не отставание. По словам главного директора по продуктам Google Home и Nest Аниша Каттукерана, компания хочет сначала дать пользователям старых устройств возможность протестировать Gemini. А именно найти баги и поделиться впечатлениями, прежде чем продвигать новинку.

Источник: TechCrunch

Популярные новости

arrow left
arrow right
Издатель Rolling Stone и Variety судится с Google из-за AI Overviews: "Защитить журналистику как источник правды"
Android запретит APK непроверенных разработчиков с 2026 года
Суд разрешил Google оставить Chrome и платить Apple
Google Pixel 10 получат ИИ-помощника по редактированию фото текстовыми подсказками
Google Pixel 10 принудительно замедляет зарядку после 200 циклов, и это нельзя выключить
Айтишник поверил в "цифрового бога" ChatGPT, которому помогал сбежать с серверов — помешала Gemini
Google готовит убийцу XRP Ledger
Нескучные обои: экран Google Pixel 10 почти из коробки показывает цветные полосы
"ИИ сам по себе исчезнет": основатель разработки ИИ в Google предостерегает от развития карьеры в отрасли
Забудьте о Nano Banana: владелец TikTok запустил генератор изображений, который "побил в тестах" модель Google
Поиск Google AI Mode стал доступен в 180 странах, включая Украину
Уязвимость Google позволяла удалить любые страницы из поиска, и это реально происходило
Ресторан получил разъяренных клиентов из-за ИИ Google и несуществующих специальных предложений
Медицинская помощь без врача: NASA и Google тестируют ИИ-ассистента для дальних космических миссий
"Просто смените телефон": тизер Google Pixel 10 высмеял задержку ИИ в Apple, инсайдеры добавили вид Pro со всех сторон
Google Pixel 10 Pro: "каша" на первых образцах работы ИИ-режима 100x Pro Res Zoom
Google сэкономила на Pixel 10: базовые модели с 128 ГБ не получили быстрой памяти UFS 4.0
Google Nano Banana меняет ИИ-генерацию изображений: сочетание элементов без искажения и многошаговое редактирование
Плюс 25% просмотров: YouTube запустил дубляж на нескольких языках для всех создателей видео
Google Pixel 10 Pro XL поражает прочностью, а Pixel 10a разочаровывает комплектацией
Настоящий режим инкогнито: Google Chrome обошел отслеживание пользователей без cookies
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить