Обновленное приложение Google Home стало общедоступным – несколько месяцев его тестировало ограниченное количество пользователей

Недавно Google выпустила обновлённую версию приложения Google Home с рядом улучшений. Однако доступ к программе предварительного просмотра имели лишь приблизительно полмиллиона человек. Теперь, после нескольких месяцев тестирования, поисковый гигант объявил, что обновлённая версия приложения стала общедоступной. Заодно компания раскрыла некоторые из наиболее важных новых функций.

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Во-первых, макет карты был реорганизован и теперь он имеет 5 вкладок, чтобы упростить управление подключенными устройствами и создание домашней автоматизации. Теперь будет быстрее и проще понимать, что происходит в доме.

Обновлённое приложение содержит папку Inbox, которая служит как вкладка уведомлений, где можно видеть важные обновления, такие как проблемы с устройством или напоминания о подписке. Вкладка Activity позволит просмотреть историю устройства и камеры в хронологическом порядке. Также есть вкладка Favorites, где пользователи могут закреплять свои наиболее часто используемые устройства, действия и средства автоматизации.

Обновлённое приложение Google Home упростило доступ к камерам Nest и просмотр изображения с них. Все каналы теперь доступны в одном месте — Camera Space. Каналы также можно добавить на вкладку Favorites, чтобы сразу просматривать трансляции при открытии приложения. Google объявила, что в ближайшие месяцы будет реализована поддержка камер Nest раннего поколения.

Кроме того, Google сообщил, что добавляет дополнительные функции в приложение Home для Wear OS. Помимо возможности прокручивать свои комнаты на умных часах, пользователи смогут получить доступ к Favorites, когда захотят внести изменения. Приложение Home для Wear OS будет доступно для всех с 15 мая.

Также было доработано приложение Google Home для планшетов. Оно получило некоторые улучшения в альбомной и портретной ориентации. Также была добавлена поддержка навигации по временной шкале камеры и списку событий в ландшафтном режиме.

Источник: phonearena