Google показала умные часы Pixel Watch — они выйдут осенью вместе с Pixel 7 [первый тизер-ролик]

На Google I/O 2022 корпорация наконец-то официально подтвердила разработку смарт-часов Pixel Watch. Выход устройства запланирован осенью 2022 года вместе со смартфоном Pixel, пишет 9to5Google.

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Google Pixel Watch состоит из трех частей, начиная с выпуклого защитного стекла, которое по краю обрамлено металлической рамкой. У часов есть заводная головка, на которую можно также нажимать. Имеются два маленьких отверстия и вырез динамика. Датчики расположены горизонтально.

Судя по всему, будут доступны запатентованные фирменные быстросъемные ремешки.

Google отметила, что Pixel Watch получат «улучшенный пользовательский интерфейс Wear OS» с более хорошей навигацией и уведомлениями. Смарт-часы точно получат Google Assistant, Maps, Wallet, Home и Fitbit.

В целом, показанное в тизер-ролике устройство во многом похоже на «случайно забытый» в ресторане прототип.