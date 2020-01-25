Google пообещала пересмотреть скандальный редизайн поисковой выдачи на ПК и сразу же убрала раздражающие иконки





На прошлой неделе Google обновила дизайн страницы поисковой выдачи в веб-версии, приведя его в соответствие с мобильной версией — возле ссылок с результатами поиска появились иконки сайтов, а реклама стала максимально похожа на остальные результаты выдачи. Эти изменения вызвали волну возмущений со стороны пользователей. И вот сейчас компания отреагировала.

Last week we updated the look of Search on desktop to mirror what’s been on mobile for months. We’ve heard your feedback about the update. We always want to make Search better, so we’re going to experiment with new placements for favicons…. — Google SearchLiaison (@searchliaison) January 24, 2020

В течение нескольких недель компания будет экспериментировать с дизайном страницы результатов поиска. Для части пользователей иконки сайтов уберут полностью, а некоторые продолжать видеть иконки в разных местах. В Google подчеркнули, что хотят сделать поиск максимально удобным для пользователей, поэтому продолжат искать самое подходящее место размещения фавиконов (отличительные иконки веб-сайтов).

Одновременно Google опубликовал официальное заявление, в котором подробно объяснил мотивацию, и обязался «развивать дизайн со временем». Приводим его полностью в переводе на русский язык:

«Наша цель — сделать так, чтобы пользоваться поиском на настольных компьютерах было максимально комфортно, и в рамках этих усилий на этой неделе мы внедрили новый дизайн, который аналогичен дизайну, использующемуся в течение многих месяцев на мобильных устройствах. Этот дизайн был хорошо воспринят пользователями мобильных устройств, так как он помогает людям быстрее увидеть, откуда поступает информация, и они могут видеть заметный ярлык рекламы вверху. Веб-издатели также поприветствовали изменения, сказав, что им нравится размещать иконку бренда на странице результатов поиска. И хотя реакция по итогам первых тестов была положительная, мы всегда учитываем отзывы наших пользователей. Мы продолжим экспериментировать с изменением текущего расположения фавиконов и продолжим вносить изменения в дизайн с течением времени».

Примечательно, что вскоре после этого заявления Google полностью убрала фавиконы из результатов поиска, в том числе для украинских пользователей. В то же время отображение рекламы осталось без изменений.