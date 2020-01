Google пообещала пересмотреть скандальный редизайн поисковой выдачи на ПК и сразу же убрала раздражающие иконки

На прошлой неделе Google обновила дизайн страницы поисковой выдачи в веб-версии, приведя его в соответствие с мобильной версией — возле ссылок с результатами поиска появились иконки сайтов, а реклама стала максимально похожа на остальные результаты выдачи. Эти изменения вызвали волну возмущений со стороны пользователей. И вот сейчас компания отреагировала.

Last week we updated the look of Search on desktop to mirror what’s been on mobile for months. We’ve heard your feedback about the update. We always want to make Search better, so we’re going to experiment with new placements for favicons….

— Google SearchLiaison (@searchliaison) January 24, 2020