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Google пообещала пересмотреть скандальный редизайн поисковой выдачи на ПК и сразу же убрала раздражающие иконки

Google пообещала пересмотреть скандальный редизайн поисковой выдачи на ПК и сразу же убрала раздражающие иконки

Google пообещала пересмотреть скандальный редизайн поисковой выдачи на ПК и сразу же убрала раздражающие иконки


На прошлой неделе Google обновила дизайн страницы поисковой выдачи в веб-версии, приведя его в соответствие с мобильной версией — возле ссылок с результатами поиска появились иконки сайтов, а реклама стала максимально похожа на остальные результаты выдачи. Эти изменения вызвали волну возмущений со стороны пользователей. И вот сейчас компания отреагировала.

В течение нескольких недель компания будет экспериментировать с дизайном страницы результатов поиска. Для части пользователей иконки сайтов уберут полностью, а некоторые продолжать видеть иконки в разных местах. В Google подчеркнули, что хотят сделать поиск максимально удобным для пользователей, поэтому продолжат искать самое подходящее место размещения фавиконов (отличительные иконки веб-сайтов).

Одновременно Google опубликовал официальное заявление, в котором подробно объяснил мотивацию, и обязался «развивать дизайн со временем». Приводим его полностью в переводе на русский язык:

«Наша цель — сделать так, чтобы пользоваться поиском на настольных компьютерах было максимально комфортно, и в рамках этих усилий на этой неделе мы внедрили новый дизайн, который аналогичен дизайну, использующемуся в течение многих месяцев на мобильных устройствах. Этот дизайн был хорошо воспринят пользователями мобильных устройств, так как он помогает людям быстрее увидеть, откуда поступает информация, и они могут видеть заметный ярлык рекламы вверху. Веб-издатели также поприветствовали изменения, сказав, что им нравится размещать иконку бренда на странице результатов поиска. И хотя реакция по итогам первых тестов была положительная, мы всегда учитываем отзывы наших пользователей. Мы продолжим экспериментировать с изменением текущего расположения фавиконов и продолжим вносить изменения в дизайн с течением времени».

Примечательно, что вскоре после этого заявления Google полностью убрала фавиконы из результатов поиска, в том числе для украинских пользователей. В то же время отображение рекламы осталось без изменений.

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