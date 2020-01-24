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Google обновила интерфейс поисковика так, чтобы рекламу было сложнее отличить от остальных результатов

Google обновила интерфейс поисковика так, чтобы рекламу было сложнее отличить от остальных результатов

Google обновила интерфейс поисковика так, чтобы рекламу было сложнее отличить от остальных результатов


На прошлой неделе Google взяла и обновила интерфейс веб-версии поисковика, начав отображать на странице поисковой выдачи иконки сайтов.

Когда в прошлом году этот дизайн первым делом внедрили в мобильном поисковике Google, нам рассказывали о стремлении внести ясность в вопрос достоверности источников информации.

Слева — старый вариант интерфейса поиска, справа — новый

Стала ли поисковая выдача Google на настольных ПК благодаря этим иконкам визуально понятнее (или наоборот?) — каждый решит сам для себя. Но вместе с иконками в рамках обновления произошло еще одно малозаметное и одновременно существенное изменение, которое связано с отображением рекламы. Сами рекламные объявления стали менее различимыми и теперь сливаются с общими результатами. На это обратил внимание редактор The Guardian Алекс Херн.

Говоря конкретно, теперь единственным отличием рекламы от остальных результатов поиска является приписка «реклама» черным жирным текстом на белом фоне. Причем в англоязычной версии поисковика используется сокращенное «Ad», что делает рекламу еще менее заметной. Раньше Google помечала рекламу соответствующей пометкой, сама надпись была ярко зеленого цвета и взята в квадрат.

Вот такой вид теперь имеет страница результатов поиска с рекламой

Есть вполне логичное предположение, что эти изменения заставят пользователей чаще переходить по объявлениям. Формально же Google  не нарушает закон, поскольку помечает рекламу соответствующим образом.

В заключение — изображение, наглядно демонстрирующее, как менялся внешний вид рекламы в выдаче Google.

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