Google обновила интерфейс поисковика так, чтобы рекламу было сложнее отличить от остальных результатов

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На прошлой неделе Google взяла и обновила интерфейс веб-версии поисковика, начав отображать на странице поисковой выдачи иконки сайтов.

Site owners can indicate a preferred icon they wish to have appear next to Google Search listings as explained here:https://t.co/RtpBOlThbz — Google SearchLiaison (@searchliaison) January 13, 2020

Когда в прошлом году этот дизайн первым делом внедрили в мобильном поисковике Google, нам рассказывали о стремлении внести ясность в вопрос достоверности источников информации.

Стала ли поисковая выдача Google на настольных ПК благодаря этим иконкам визуально понятнее (или наоборот?) — каждый решит сам для себя. Но вместе с иконками в рамках обновления произошло еще одно малозаметное и одновременно существенное изменение, которое связано с отображением рекламы. Сами рекламные объявления стали менее различимыми и теперь сливаются с общими результатами. На это обратил внимание редактор The Guardian Алекс Херн.

I would argue there is now no visual distinction between ads and results. There is still, technically, *labelling*, but it's hard to escape the conclusion that it is supposed to be difficult to spot at a glance where the adverts end. pic.twitter.com/qjUmisbLER — hern (@alexhern) January 23, 2020

Говоря конкретно, теперь единственным отличием рекламы от остальных результатов поиска является приписка «реклама» черным жирным текстом на белом фоне. Причем в англоязычной версии поисковика используется сокращенное «Ad», что делает рекламу еще менее заметной. Раньше Google помечала рекламу соответствующей пометкой, сама надпись была ярко зеленого цвета и взята в квадрат.

Вот такой вид теперь имеет страница результатов поиска с рекламой

Есть вполне логичное предположение, что эти изменения заставят пользователей чаще переходить по объявлениям. Формально же Google не нарушает закон, поскольку помечает рекламу соответствующим образом.

В заключение — изображение, наглядно демонстрирующее, как менялся внешний вид рекламы в выдаче Google.