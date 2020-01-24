Google обновила интерфейс поисковика так, чтобы рекламу было сложнее отличить от остальных результатов
На прошлой неделе Google взяла и обновила интерфейс веб-версии поисковика, начав отображать на странице поисковой выдачи иконки сайтов.
Site owners can indicate a preferred icon they wish to have appear next to Google Search listings as explained here:https://t.co/RtpBOlThbz
— Google SearchLiaison (@searchliaison) January 13, 2020
Когда в прошлом году этот дизайн первым делом внедрили в мобильном поисковике Google, нам рассказывали о стремлении внести ясность в вопрос достоверности источников информации.
Стала ли поисковая выдача Google на настольных ПК благодаря этим иконкам визуально понятнее (или наоборот?) — каждый решит сам для себя. Но вместе с иконками в рамках обновления произошло еще одно малозаметное и одновременно существенное изменение, которое связано с отображением рекламы. Сами рекламные объявления стали менее различимыми и теперь сливаются с общими результатами. На это обратил внимание редактор The Guardian Алекс Херн.
I would argue there is now no visual distinction between ads and results. There is still, technically, *labelling*, but it's hard to escape the conclusion that it is supposed to be difficult to spot at a glance where the adverts end. pic.twitter.com/qjUmisbLER
— hern (@alexhern) January 23, 2020
Говоря конкретно, теперь единственным отличием рекламы от остальных результатов поиска является приписка «реклама» черным жирным текстом на белом фоне. Причем в англоязычной версии поисковика используется сокращенное «Ad», что делает рекламу еще менее заметной. Раньше Google помечала рекламу соответствующей пометкой, сама надпись была ярко зеленого цвета и взята в квадрат.
Вот такой вид теперь имеет страница результатов поиска с рекламой
Есть вполне логичное предположение, что эти изменения заставят пользователей чаще переходить по объявлениям. Формально же Google не нарушает закон, поскольку помечает рекламу соответствующим образом.
В заключение — изображение, наглядно демонстрирующее, как менялся внешний вид рекламы в выдаче Google.