Google обновила интерфейс поисковика так, чтобы рекламу было сложнее отличить от остальных результатов

На прошлой неделе Google взяла и обновила интерфейс веб-версии поисковика, начав отображать на странице поисковой выдачи иконки сайтов.

Site owners can indicate a preferred icon they wish to have appear next to Google Search listings as explained here: https://t.co/RtpBOlThbz

Когда в прошлом году этот дизайн первым делом внедрили в мобильном поисковике Google, нам рассказывали о стремлении внести ясность в вопрос достоверности источников информации.

Стала ли поисковая выдача Google на настольных ПК благодаря этим иконкам визуально понятнее (или наоборот?) — каждый решит сам для себя. Но вместе с иконками в рамках обновления произошло еще одно малозаметное и одновременно существенное изменение, которое связано с отображением рекламы. Сами рекламные объявления стали менее различимыми и теперь сливаются с общими результатами. На это обратил внимание редактор The Guardian Алекс Херн.

I would argue there is now no visual distinction between ads and results. There is still, technically, *labelling*, but it's hard to escape the conclusion that it is supposed to be difficult to spot at a glance where the adverts end. pic.twitter.com/qjUmisbLER

