Google представила смартфоны Pixel 5, Pixel 4A 5G и Pixel 4A





Только лишь мы успели сообщить о том, что смартфон Pixel 4A появился на Amazon, как Google сделала официальный анонс. Одновременно с Pixel 4A дебютировали еще два новых «пикселя» — Pixel 4A 5G и Pixel 5. Правда, анонс Pixel 4A 5G и Pixel 5 оказался сугубо номинальный — компания только подтвердила названия будущего флагмана Pixel 5 и версии Pixel 4A с поддержкой 5G. Оба выйдут этой осенью.

Итак, Pixel 4A, который все ждали еще в мае, уже доступен для предзаказа в онлайн-магазине Google по цене от $349. То есть, новый Google Pixel 4A, как и твердили слухи, оказался на $50 дешевле нового iPhone SE в базовой конфигурации. При этом Google Pixel 4A оснащается 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. То есть, фактически Google Pixel 4A на $100 дешевле iPhone SE (2020). В прямые конкуренты нового среднебюджетного Pixel, кроме iPhone SE, можно записать еще и OnePlus Nord и Samsung Galaxy A71 из лагеря Android. Главные отличительные особенности и одновременно сильные стороны Google Pixel 4A по сравнению с конкурентами — чистый Android с регулярными обновлениями и камера.

Основные характеристики Google Pixel 4A

Экран OLED диагональю 5,81 дюйма разрешением 2340х1080 пикселей с отверстием для фронтальной камеры разрешением 8 Мп в левом верхнем углу.

SoC Qualcomm Snapdragon 730G.

6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флэш-памяти.

Аккумулятор емкостью 3140 мА·ч с поддержкой 18-ваттной быстрой зарядки (ЗУ соответствующей мощности входит в стандартный комплект).

Одинарная основная камера разрешением 12,2 Мп (Sony IMX363, 1,4 мкм, фазовая автофокусировка Dual Pixel, OIS и EIS, объектив с диаграммой F/1.7 и углом обзора 77°). Есть поддержка записи видео:1080p при 30, 60 или120 к/с; 720p при 30, 60 или 240 к/с; 4K при 30 к/с.

Фронтальная камера разрешением 8 Мп (1,12 мкм, F/2.0, 84°).

Размеры 144,78×68,58х7,62 мм при массе 144 г.

Другое: сканер отпечатков пальцев на задней панели, стереодинамики, USB-C, разъем 3,5 мм для подключения наушников.

Одновременно с анонсом вышли полноценные обзоры, включая сравнения с iPhone SE. Западные техно-блогеры и обозреватели крупнейших тематических изданий хвалят новинку за камеру, ПО и достойные характеристики при умеренной цене.

Поздний выход Pixel 4A компания Google объясняет трудностями, обусловленными пандемией.

Что же касается Pixel 4A 5G, как явствует название, это версия Pixel 4A с поддержкой 5G. Эта модель будет стоить на $150 дороже обычного Pixel 4A — $499. Прибавка в $150 только за модем 5G представляется весьма «жирной». Но слухи указывают, что Pixel 4A 5G также будет выделяться более крупным экраном и двойной основной камерой.

О будущем флагмане Pixel 5 компания Google лишь то, что он «выйдет этой осенью» и будет поддерживать 5G. Также Google перечисляет страны, в которых будут продаваться оба смартфона (Pixel 4A 5G и Pixel 5): США, Канада, Великобритания, Ирландия, Франция, Германия, Япония, Тайвань и Австралия.

Google традиционно проводит презентацию новых Pixel в октябре и начинает розничные продажи уже до конца месяца. Однако Google не смогла вовремя выпустить Pixel 4A, и даже Apple предупреждает, что новые iPhone в этом году выйдут на несколько недель позже обычного. То есть, хотя Google и заявляет, что выпустит Pixel 5 «этой осенью», надо учитывать, что в США осень формально заканчивается 21 декабря.

Источник: Google