Google Pixel 4a уже появился на Amazon по цене $349

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Сегодня в конце дня Google должна наконец-то представить новый среднебюджетный смартфон Google Pixel 4a — прямого наследника прошлогоднего Pixel 3a, который в начале прошлого месяца была снят с производства вместе с более крупной моделью Pixel 3A XL. Тем временем страничка Pixel 4a появилась в американском онлайн-магазине Amazon — смартфон предлагается в единственном цвете Just Black в комплекте с текстильным чехлом в трех версиях (Basically Black, Blue Confetti и Static Grey) по цене $389 (без чехла — $349).

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Дизайн Pixel 4a ровно такой, какой был на множественных утечках за последние пару месяцев — с отверстием для фронтальной камеры в левом верхнем углу, желтой кнопкой включения и большим квадратным блоком камеры с одним модулем. Страничка Google Pixel 4a на сайте Amazon не содержит детального перечня характеристик, но там упоминается 12-мегапиксельная основная камера с поддержкой режимов Live HDR+, Night Sight и Portrait Mode. Также в описании значится функция Adaptive Battery и до 24 часов автономной работы на одной подзарядке.

Характеристики Pixel 4a уже перепечатывались не один раз:

Экран OLED диагональю 5,81 дюйма разрешением 2340х1080 пикселей с отверстием для фронтальной камеры разрешением 8 Мп в левом верхнем углу.

SoC Qualcomm Snapdragon 730.

6 ГБ оперативной памяти.

64 или 128 ГБ флэш-памяти, причем UFS вместо медленной eMMC, использовавшейся в Pixel 3A и 3A XL.

Аккумулятор емкостью 3080 мА·ч с поддержкой 18-ваттной быстрой зарядки.

Одинарная основная камера разрешением 12,2 Мп с поддержкой записи видео 4K при 30fps.

Сканер отпечатков пальцев на задней панели

Разъем 3,5 мм для подключения наушников.

После выхода на рынок Pixel 4а предстоит конкурировать с нынешними бестселлерами iPhone SE и Samsung Galaxy A51. Точная дата выхода Pixel 4а по-прежнему остается неизвестной. Ранее инсайдер, который первым назвал дату анонса, утверждал, что в продажу Pixel 4a поступит только в октябре.

Источник: Amazon