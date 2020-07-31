Apple подтвердила, что новые iPhone задержатся на несколько недель





Отчитываясь за минувший квартал, Apple подтвердила, что следующее поколение iPhone (считается, что оно будет называться iPhone 12) выйдет позже на несколько недель. То есть, продажи начнутся не в конце сентября, как обычно, а в октябре.

«В прошлом году мы начали продавать новые iPhone в конце сентября, в этом же году мы планируем начать поставки на несколько недель позже». Лука Маэстри, старший вице-президент и главный финансовый директор Apple

Маэстри не уточнил причину смещения графика, но слухи о переносе начала продаж новых моделей iPhone циркулируют уже несколько месяцев. Еще в апреле WSJ сообщала, что Apple начнет массовое производство новых смартфонов iPhone 12 примерно на месяц позже, чем планировала изначально. Затем в июне глава Broadcom подтвердил, что iPhone 12 задержится до октября. И вот буквально на днях Qualcomm, корректируя прогноз по прибыли, тоже подтвердил более поздний старт продаж iPhone 12. В то же время считается, что сама презентации iPhone пройдет как обычно в сентябре. Правда, в этом году она, скорее всего, будет проводиться в онлайн-формате.

Можно вспомнить, что это далеко не первый более поздний старт — iPhone X был представлен вместе с iPhone 8 в сентябре 2017-го, но поступил в продажу только в ноябре из-за производственных трудностей. Затем его судьбу повторил iPhone Xr, который дебютировал в сентябре 2018 года, но задержался с выходом до ноября из-за проблем с производством ЖК-экранов.

Согласно утечкам, в этом году линейка iPhone 12 будет представлена четырьмя моделями: базовые iPhone 12 и iPhone 12 Plus придут на замену iPhone Xr и iPhone 11 они — получат сдвоенные основные камеры и экраны диагональю 5,4 и 6,1 дюйма соответственно; старшие же iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max (аналоги 11 Pro и 11 Pro Max) смогут похвастаться тройной камерой с лидаром и более крупными дисплеями — 6,1 и 6,7 дюйма. В то же время данные сертификационных организаций указывают, что Apple использует в новых iPhone 12 аккумуляторы меньшей емкости, чем в прошлогодних моделях iPhone 11.

Источник: The Verge