Google представил расширенный поиск AI Mode — с интегрированными Deep Search, живой камерой и автоматизацией в браузере

Google переводит поиск с помощью искусственного интеллекта AI Mode и AI Overviews на Gemini 2.5, а также внедряет много улучшений.

В прошлом году Google добавил функцию глубокого исследования в Gemini, а теперь эту опцию получил поиск AI Mode. Функция глубокого поиска может «выполнять сотни поисковых запросов, анализировать разнородные фрагменты информации и создавать полностью цитируемый отчет экспертного уровня за считанные минуты».

Возможности работы с камерой ассистента Project Astra ранее были добавлены в Gemini Live, а теперь перенесены в поиск AI Mode и получили название Search Live. Фактически режим позволит общаться с Поиском о том, что вы видите вживую. Доступ к этой функции можно получить нажатием значка Live в режиме AI Mode или в Google Lens.

Ранее Google анонсировал возможности агентного ИИ в эксперименте Project Mariner. Он позволяет Gemini автоматизировать некоторые задачи в браузере. Сейчас Google подтвердил его улучшения: он включает систему агентов, которые могут выполнять до 10 различных задач одновременно, в частности помочь искать информацию, бронировать билеты, покупать вещи, проводить исследования и тому подобное. Сейчас режим доступен для подписчиков нового плана Google AI Ultra, он также используется в режиме AI Mode для быстрой покупки билетов и бронирования.

Google AI Mode теперь поддерживает персонализированные предложения на основе личной истории поиска. Его также можно подключить к другим приложениям, таким как Gmail. Он также будет использовать ваши подтверждения авиабилетов и отелей, чтобы предлагать события поблизости, пока вы находитесь в городе. Сейчас новый режим поиска доступен в США.

Источники: Google, Android Authority