Project Astra: улучшенный ИИ-ассистент Google сделает за вас все, на что способен смартфон (и имеет очень приятный голос)

На конференции Google I/O 2025 компания продолжает демонстрировать, как далеко она продвинулась в развитии искусственного интеллекта и умных помощников. Например, Google Meet научился переводить голос — и звучать, как вы. Еще одно из самых интересных направлений — Project Astra, который стоит за функциями камеры и совместного доступа к экрану в Gemini Live. Его впервые показали на прошлогодней конференции.

Но теперь Astra не только смотрит и слушает, но и управляет вашим смартфоном, будто самостоятельный ассистент. Вам даже не надо касаться экрана для выполнения необходимых действий. Google уже тестирует эту технологию как отдельное приложение на Android среди ограниченного круга пользователей.

Что умеет Project Astra

Компания показала новые возможности Project Astra на смартфоне Pixel 9 Pro. В демонстрации пользователь ремонтирует велосипед и одновременно ведет живой разговор с ассистентом. Все начинается с простого запроса: найти онлайн PDF-инструкцию по ремонту конкретной модели велосипеда. ИИ находит нужный файл в интернете, открывает его и показывает необходимый фрагмент, самостоятельно листая страницы — видно, как Astra «касается» экрана и прокручивает документ до нужного места.

Дальше — еще интереснее. После запроса пользователя Astra открывает YouTube, ищет нужное видео, просматривает результаты и запускает наиболее полезный ролик. Затем ассистент переходит в Gmail и находит информацию из переписки пользователя. И вот мы видим сцену: перед человеком несколько ведер с запчастями — Astra выделяет правильное. Это несколько похоже на то, что Google ранее обещала для Google Lens на предыдущих конференциях.

Одна из самых впечатляющих функций — умение совершать звонки вместо пользователя. В примере Astra звонит в магазин, чтобы узнать, есть ли нужная деталь к велосипеду, ремонтом которого занимается пользователь. Когда продавец подтверждает наличие, Astra переспрашивает у пользователя, действительно ли он хочет ее купить, — и только тогда подтверждает заказ.

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Еще один момент, который демонстрирует «человечность» системы: когда Astra отвечает пользователю, кто-то рядом вдруг начинает говорить — и ИИ самостоятельно ставит ответ на паузу, не реагируя на посторонний шум. После команды «продолжить» Astra возобновляет ответ с того места, где остановилась.

А когда пользователь спрашивает о корзине для велосипеда, в которую поместится собака, Astra вспоминает имя собаки из предыдущих диалогов. Это уже уровень персонального ассистента с памятью.

Action Intelligence

Google называет это термином Action Intelligence — интеллект действий. По словам компании, новый помощник сочетает несколько направлений, которые реализованы благодаря Gemini: поиск контента, управление интерфейсом, выделение важного, помощь в звонках, глубокое понимание темы разговора, контекстное взаимодействие в диалогах, персонализированные покупки и естественное общение голосом.

Project Astra — это не просто эксперимент. Это тестовая площадка, на которой Google испытывает все будущие функции для своего главного ИИ-сервиса Gemini Live. Цель — превратить приложение Gemini в настоящего универсального ИИ-помощника, который сможет выполнять повседневные задачи, помогать в рутине, подсказывать интересное и новое, и в конце концов — делать нашу жизнь проще, продуктивнее и приятнее.

Источник: 9to5google