Google представила Pixel Studio — генератор изображений в оффлайне для смартфонов Pixel 9

Google анонсировала Pixel Studio — новое приложение для создания изображений с помощью искусственного интеллекта, которое будет работать офлайн на смартфонах линейки Pixel 9.

Pixel Studio использует текстовые запросы для генерации изображений. Кроме базового создания изображений, приложение предлагает инструменты редактирования, которые позволяют изменять положение объектов или удалять их из кадра. В зависимости от запроса, программа также может предложить различные художественные стили, такие как кинематографический или аниме.

В отличие от многих популярных генераторов изображений на основе искусственного интеллекта, которые требуют дорогой месячной подписки, Pixel Studio не потребует дополнительной оплаты после приобретения смартфона Pixel 9. Пока неизвестно, будет ли приложение доступно для более старых моделей Pixel.

В основе Pixel Studio лежит собственная модель Google — Imagen 3. Эта технология, подобно Midjourney и другим генераторам изображений, использует машинное обучение для преобразования текстовых запросов в визуальные образы.

Стоит отметить, что даже новый процессор Tensor G4 в смартфонах Pixel 9 не может сравниться с мощностью специализированного оборудования для искусственного интеллекта в облаке. Поэтому Pixel Studio, вероятно, использует уменьшенную версию Imagen 3, подобно тому, как Gemini Nano является упрощенной версией более крупных моделей.

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Для получения более качественных результатов пользователи все еще могут использовать оверлей Gemini на мобильном устройстве и попросить чат-бота сгенерировать изображение. Эта функция доступна на всех устройствах, но требует подключения к интернету.

Google также объявила о совершенствовании оверлея Gemini, позволяющего перетаскивать сгенерированные искусственным интеллектом изображения непосредственно в электронные письма или чаты.

Анонс Pixel Studio состоялся вскоре после того, как Apple представила свой собственный генератор изображений для iPhone под названием Image Playground. Ожидается, что это приложение появится вместе с другими функциями Apple Intelligence, которые будут конкурировать с различными аспектами Google Gemini.

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Источник: Androidauthority