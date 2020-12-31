Google прекращает поддержку сервиса Cloud Print с 1 января





Уже завтра – 1 января 2021 года – компания Google закроет очередной свой сервис. На этот раз под нож пойдёт Cloud Print (Виртуальный принтер).

Google запустила сервис Cloud Print в 2010 году, чтобы упростить печать документов людям с устройствами на базе Chrome OS. Печать можно было осуществлять на сетевых принтерах либо через интернет. На тот момент поддержка принтеров в Chrome OS была слабой. Однако в 2017 году компания добавила опцию нативной печати в эту операционную систему. Она позволяет подключать устройство Chrome OS к любому совместимому принтеру в сети без необходимости подключения к облачному сервису. Таким образом, необходимость в Cloud Print просто отпала.

В результате, Google прекращает поддержку сервиса Cloud Print, и с 1 января 2021 года все устройства на любых операционных системах больше не смогут отсылать документы на печать через этот сервис.

Источник: Engadget