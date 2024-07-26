Google «прокачала» Gemini: больше токенов, приложение на украинском и функция противодействия галлюцинациям

Google сообщила о крупном обновлении Gemini, которое должно сделать искусственный интеллект еще более удобным помощником.

Теперь в бесплатной версии Gemini доступна новая модель 1.5 Flash. Благодаря Gemini 1.5 Flash пользователи должны заметить общие улучшения качества и скорости реакции, с особенно заметными улучшениями в рассуждении и понимании изображений. В то же время Google вчетверо увеличила количество токенов в Gemini — до 32 тыс. Это означает, что в бесплатной версии можно будет вести более длинные разговоры и задавать Gemini более сложные вопросы.

Gemini 1.5 Flash доступен для всех пользователей Gemini как в браузере, так и на мобильных устройствах, на 40 языках, в том числе на украинском, в более чем 230 странах и территориях.

Вскоре появится возможность загружать файлы через Диск Google или с устройства пользователя для обработки и обобщения. Gemini также вскоре сможет анализировать файлы данных, позволяя получать ценную информацию и визуализировать ее с помощью диаграмм и графиков.

Еще одно нововведение — теперь в Gemini показываются ссылки на связанный контент для запросов с поиском фактов. Это позволит уменьшить галлюцинации и облегчит поиск сайтов, которые помогут пользователям узнать больше на ту или иную тему.

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Теперь для запросов на английском языке в определенных странах (включая Украину) можно получить доступ к дополнительной информации по различным темам непосредственно в ответах Gemini. Достаточно нажать на отметку в конце абзаца, чтобы увидеть сайты, где можно глубже погрузиться в определенную тему. Если информация найдена с помощью расширения Gmail, также будут предоставляться встроенные ссылки на соответствующие электронные письма.

Эта функция также базируется на работе Google по борьбе с галлюцинациями. Помимо ссылок на связанный контент, функция двойной проверки ответов Gemini проверяет ответы, используя Google Поиск, чтобы выделить утверждения, которые подтверждаются или опровергаются в Интернете. Для информации, которая опровергается, можно погрузиться глубже в тему, чтобы самостоятельно проверить информацию.

Ранее в этом году появилась возможность общаться с Gemini непосредственно в Google Сообщениях на некоторых устройствах Android. Теперь эта функция постепенно разворачивается для Европейской экономической зоны, Соединенного Королевства, Швейцарии и Украины (с возможностью общения на украинском). Чтобы воспользоваться ею, нужно нажать кнопку «Начать чат» в Messages и выбрать Gemini. В начале августа в Украине станет доступно мобильное приложение Gemini.

На следующей неделе Google расширит доступ к Gemini для подростков во всем мире более чем на 40 языках, включая украинский. Подростки, которые соответствуют минимальным возрастным требованиям для управления собственной учетной записью Google, смогут получить доступ к Gemini, чтобы лучше понимать школьные предметы, готовиться к университету или получить помощь с творческими проектами.

Для обеспечения безопасности молодой аудитории, специалисты ввели дополнительные политики и меры предосторожности, ввели специальный процесс адаптации для подростков, в частности добавили пособие по использованию искусственного интеллекта, чтобы помочь подросткам ответственно ориентироваться в ИИ.

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Источник: Google

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