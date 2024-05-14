Gemini 1.5 Flash — быстрая мультимодальная модель Google с контекстным окном в 2 млн токенов

Google объявила о выпуске Gemini 1.5 Flash — небольшой мультимодальной модели, созданной для масштабирования и решения узких высокочастотных задач.

Модель поставляется с «прорывным» контекстным окном в 2 млн токенов и доступна с сегодняшнего дня в общедоступной предварительной версии через Gemini API в Google AI Studio.

Gemini 1.5 Pro, которая дебютировала в феврале, также получит контекстное окно, расширенное до 2 млн токенов. Разработчики, заинтересованные в обновлении, должны зарегистрироваться в лист ожидания.

Между моделями есть некоторые заметные различия: Gemini 1.5 Flash предназначена для тех, кому важна скорость вывода, тогда как Gemini 1.5 Pro имеет большие «весы» и работает подобно Google 1.0 Ultra.

Джош Вудворд, вице-президент Google Labs, отметил, что разработчики должны использовать Gemini 1.5 Flash, если они хотят быстро выполнять задачи, где низкая задержка имеет значение. С другой стороны, он объяснил, что Gemini 1.5 Pro ориентирована на «более общие или сложные, часто многоэтапные задачи с размышлениями».

Gemini 1.5 Flash была представлена буквально через сутки после того, как OpenAI анонсировала GPT-4o — мультимодальную LLM, доступную для всех (и через отдельную программу для ПК).

Онлайн-курс "Android Developer" від robot_dreams. Курс для всіх, хто хоче навчитися розробляти застосунки для Android з нуля, створити власний пет-проєкт для портфоліо та здобути професію, актуальну наступні 15–20 років. Програма курсу і реєстрація

Обе модели Gemini доступны для всеобщего просмотра в более чем 200 странах и территориях по всему миру.

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.