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Google работает над новым «унифицированным» коммуникационным приложением, которое объединит несколько существующих

Google работает над новым «унифицированным» коммуникационным приложением, которое объединит несколько существующих

Google работает над новым «унифицированным» коммуникационным приложением, которое объединит несколько существующих


У компании Google имеется нездоровая страсть к мессенджерам. Периодически она запускает новые приложения для общения и закрывает старые. И по данным The Information, компания работает над очередным «унифицированным» коммуникационным приложением для сферы бизнеса. Предполагается, что оно будет объединять функции и возможности нескольких отдельных приложений и сервисов, которые компания уже предлагает своим клиентам, включая Gmail и Drive.

Чтобы ещё больше запутать пользователей, Google решила интегрировать в это новое унифицированное коммуникационное приложение возможности Hangouts Meet и Hangouts Chat. Отметим, ранее у компании был мессенджер Hangouts. Затем в Google решили создать на его основе два отдельных приложения: Hangouts Meet для проведения видеоконференций и Hangouts Chat для обмена мгновенными сообщениями. И сейчас все три приложения сосуществуют. А теперь, судя по всему, все их возможности будут объединены в рамках ещё одного коммуникационного приложения.

Как ожидается, новое приложение станет частью пакета G Suite. Это набор инструментов для обслуживания рабочего места, который обслуживается подразделением Google Cloud. Приложение уже проходит процесс внутреннего тестирования в Google. Компания рассказала о нём во время недавней конференции для продавцов и деловых партнеров.

Источник: The Information

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