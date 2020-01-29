Google работает над новым «унифицированным» коммуникационным приложением, которое объединит несколько существующих





У компании Google имеется нездоровая страсть к мессенджерам. Периодически она запускает новые приложения для общения и закрывает старые. И по данным The Information, компания работает над очередным «унифицированным» коммуникационным приложением для сферы бизнеса. Предполагается, что оно будет объединять функции и возможности нескольких отдельных приложений и сервисов, которые компания уже предлагает своим клиентам, включая Gmail и Drive.

Чтобы ещё больше запутать пользователей, Google решила интегрировать в это новое унифицированное коммуникационное приложение возможности Hangouts Meet и Hangouts Chat. Отметим, ранее у компании был мессенджер Hangouts. Затем в Google решили создать на его основе два отдельных приложения: Hangouts Meet для проведения видеоконференций и Hangouts Chat для обмена мгновенными сообщениями. И сейчас все три приложения сосуществуют. А теперь, судя по всему, все их возможности будут объединены в рамках ещё одного коммуникационного приложения.

Как ожидается, новое приложение станет частью пакета G Suite. Это набор инструментов для обслуживания рабочего места, который обслуживается подразделением Google Cloud. Приложение уже проходит процесс внутреннего тестирования в Google. Компания рассказала о нём во время недавней конференции для продавцов и деловых партнеров.

Источник: The Information