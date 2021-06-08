Google с 3 августа отменит запрет на рекламу криптовалютных кошельков и бирж





Google на днях анонсировала изменения в рекламной политике, касающиеся криптовалют. Изменения, которые вступят в силу 3 августа 2021 года, подразумевает очередное смягчение ограничений — разрешат рекламу криптовалютных кошельков и бирж. Новая политика будет действовать во всем мире как в отношении поисковой системы Google, так и для других сервисов компании, включая YouTube, Gmail или Blogger.

Напомним, в марте 2018 года компания Google ввела полный запрет на рекламу криптовалют, но уже спустя полгода смягчил политику — и разрешил регулируемым биржам размещать рекламу на своей платформе в США и Японии. И вот сейчас спустя три года компания согласилась на очередное смягчение ограничений. Новая политика не запрещает рекламировать криптовалютные биржи и кошельки (при условии регистрации в сети FinCEN (агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США), федеральном или государственном банке), но остальные ограничения остаются в силе. То есть, первичное размещение токенов (ICO), децентрализованные финансовые сервисы (DeFi) или определенные криптовалюты по-прежнему под запретом.

За 2020 год Google заработала на рекламе более 147 миллиардов долларов — это более 80% общего дохода холдинга Alphabet (материнская компания Google). Это изменение явно поспособствует дальнейшему стабильному росту рекламной выручки Google. Несмотря на существенное падение в последние месяцы рынок криптовалют по-прежнему остается весьма денежным — на сегодняшний капитализация мирового рынка криптовалют превышает 1,5 триллиона долларов. К слову, не так давно крупнейшая биржа Coinbase запустила возможность совершения платежей в криптовалюте через Apple Pay и Google Pay.