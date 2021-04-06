Общая капитализация рынка криптовалют впервые превысила два триллиона долларов. Это 20% общей стоимости всего добытого золота

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5 апреля капитализация мирового рынка криптовалют перевалила за два триллиона долларов — это абсолютный рекорд за всю историю, сообщает Reuters со ссылкой на данные трекеров CoinGecko и Blockfolio.

Не секрет, что сейчас рынок криптовалют переживает очередной бум, причем пандемия сыграла в этом не последнюю роль. За последние два месяца мировая капитализация всех криптовалют увеличилась вдвое — только в начале февраля она перешагнула рубеж в 1 триллион долларов. Само собой, наибольший вклад внесла крупнейшая криптовалюта Bitcoin, на которую приходится больше половины общего объема всего рынка криптовалют. В начале февраля капитализация Bitcoin впервые достигла триллиона долларов, а сейчас показатель составляет 1,1 триллиона долларов.

За последнее время росту Bitcoin и других альткоинов поспособствовало многое, в том числе поддержка крупнейших технологических компаний — Tesla, PayPal, Visa и прочих. Популярность NFT тоже внесла немалую лепту.

Суммарная капитализация пяти крупнейших криптовалют после Bitcoin (Ethereum, Binance Coin, Polkadot, Tether и Cardano) — сейчас превышает 420 миллиардов долларов.

Для сравнения, стоимость всего добытого за всю историю золота оценивается в 10,6 триллиона долларов.