Google Selfish Ledger – концепт технологии воздействия на сознание пользователей

Несколько лет назад нынешняя лаборатория Alphabet X, которая занимается нестандартными проектами холдинга, разработала концепцию, описывающую весьма пугающий инструмент воздействия на решения пользователей. Это стало известно благодаря состоявшейся на этой неделе утечке – источнику удалось заполучить внутренний видеоролик о Selfish Ledger. Именно под таким названием проходил проект. Кстати, название – явная отсылка к научно-популярному произведению британского биолога Ричарда Докинза The Selfish Gene / Эгоистичный ген, впервые изданному в 1976 году.

Видеоролик был создан в 2016 году Ником Фостером, главой отдела разработки лаборатории X, которая ранее была подразделением поискового гиганта и называлась Google X.

Так вот, в девятиминутном ролике, который вы можете посмотреть ниже, рассказывается о так называемом эгоистичном леджере (системе учета). Ролик рисует достаточно мрачную картину общества будущего с тотальным отслеживанием и сбором всей возможной информации, в котором Google использует все эти данные во благо человечества. Компания деликатно подталкивает пользователей к тем или иным решениям, зная, что на самом деле им нужно, снабжает их персонализированными гаджетами и сервисами, посредством которых собирает еще больше данных, и буквально руководит населением всей планеты для решения глобальных проблем, таких как бедность и болезни.

Начинается видео с упоминания эволюционных идей Ламарка с его «законом» наследования приобретенных признаков. На видео Фостер рассказывает, что хотя сама теория с точки зрения генетики является весьма спорной, идеи можно с пользой применить в отношении пользовательских данных. То, как люди используют свои смартфоны, отражает постоянно меняющуюся картину того, кем на самом деле является тот или иной человек. Фостер использует термин ledger, у которого в английском языке множество значений, включая «книга», предполагая создание своего рода профилей с данными пользователей для последующего воздействия на поведение других пользователей. Все это звучит очень знакомо на фоне недавнего скандала с Facebook и Cambridge Analytica, не так ли?

В середине видео упоминается концептуальная система, которая будет помогать пользователю выбрать жизненную цель, а затем посредством смартфона направлять к ее достижению. Среди примеров, которые должны доказывать благие намерения Google, приводится побуждение к использованию более экологической альтернативы Uber или покупкам продукции местного производства у Safeway.

Потенциальные проблемы конфиденциальности или возможные негативные последствия из-за злоупотребления подобным инструментом на видео не упоминаются.

В сообщении источнику представитель лаборатории X подтвердил подлинность видео, акцентировав на том, что оно было создано в соответствии с концепцией «спекулятивного дизайна», альтернативного способа поиска бизнес-идеи в ходе споров и обсуждения вопросов этики.

«Мы понимаем, что это звучит тревожно, но так и должно быть. Это мыслительный эксперимент команды разработчиков несколько летней давности, который использует технику, известную как «спекулятивный дизайн», для изучения неприятных и провокационных идей и концепций. Это не связано с какими-либо нынешними или будущими продуктами».

Как бы там ни было, это видео еще раз вызывает опасения, связанные с вопросами конфиденциальности данных. Впрочем, сейчас многие вполне обоснованно могут утверждать, что конфиденциальности в сети как таковой уже и не существует вовсе.

Источник: The Verge