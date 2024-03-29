Новости Технологии 29.03.2024 в 14:42 comment views icon
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Google слил сроки внедрения RCS на iPhone

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Ігор Шелудченко

Автор новин

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Apple, вероятно, уже осенью представит новый стандарт обмена сообщениями RCS, который должен заменить SMS/MMS.

Вероятно, Apple расширит поддержку RCS в предстоящем обновлении iOS 18.

Об этом пишет Techcrunch, ссылаясь на раздел нановой странице Google Messages.

На странице были описаны ключевые преимущества RCS. Один из разделов был отмечен «скоро для iOS» с названием «Лучший обмен сообщениями для всех». Теперь это не видно на странице, но информация все еще отображается в исходном коде.

Протокол RCS расширяет стандарт SMS до почти возможностей интернет-мессенджера. Пользователи могут делиться фото и видео, получать галочки о прочтении и наборе собеседником сообщения, создавать групповые чаты. В некоторых реализациях RCS переписка защищена сквозным шифрованием.

В Apple заметили, что RCS будет работать вместе с iMessage, который все еще остается «лучшим и самым безопасным средством обмена сообщениями для Apple-пользователей».

В то же время iMessage никуда не исчезнет. Это и в дальнейшем будет платформа обмена сообщениями, которая используется для общения между пользователями iPhone. RCS вытеснит SMS и MMS и будет существовать отдельно от iMessage. SMS и MMS будут оставаться доступными в случае необходимости.

«Apple объявила, что введет RCS осенью 2024 года. Как только это произойдет, все получат лучший опыт обмена сообщениями», — говорится в описании.

Google слил сроки внедрения RCS на iPhone

Отметим, что Apple объявила о принятии стандарта обмена сообщениями RCS (Rich Communication Services) в конце 2023 года.

Решение Apple принятопод давлением конкурентов, таких как Google и Samsung, а также регуляторов. В заявлении для 9to5Mac представитель Apple сказал, что RCS предложит лучшую совместимость для межплатформенных сообщений.

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