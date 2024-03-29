Google слил сроки внедрения RCS на iPhone

Об этом пишет Techcrunch, ссылаясь на раздел на новой странице Google Messages.

На странице были описаны ключевые преимущества RCS. Один из разделов был отмечен «скоро для iOS» с названием «Лучший обмен сообщениями для всех». Теперь это не видно на странице, но информация все еще отображается в исходном коде.

Протокол RCS расширяет стандарт SMS до почти возможностей интернет-мессенджера. Пользователи могут делиться фото и видео, получать галочки о прочтении и наборе собеседником сообщения, создавать групповые чаты. В некоторых реализациях RCS переписка защищена сквозным шифрованием.

В Apple заметили, что RCS будет работать вместе с iMessage, который все еще остается «лучшим и самым безопасным средством обмена сообщениями для Apple-пользователей».

В то же время iMessage никуда не исчезнет. Это и в дальнейшем будет платформа обмена сообщениями, которая используется для общения между пользователями iPhone. RCS вытеснит SMS и MMS и будет существовать отдельно от iMessage. SMS и MMS будут оставаться доступными в случае необходимости.

«Apple объявила, что введет RCS осенью 2024 года. Как только это произойдет, все получат лучший опыт обмена сообщениями», — говорится в описании.

Отметим, что Apple объявила о принятии стандарта обмена сообщениями RCS (Rich Communication Services) в конце 2023 года.

Решение Apple принятопод давлением конкурентов, таких как Google и Samsung, а также регуляторов. В заявлении для 9to5Mac представитель Apple сказал, что RCS предложит лучшую совместимость для межплатформенных сообщений.