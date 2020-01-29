Google теперь берёт плату с правоохранительных органов за запросы о предоставлении данных пользователей





Компания Google начала брать плату с правоохранительных органов за предоставление пользовательских данных. Её размер варьируется от 45 до 245 долларов в зависимости от типа запрошенных данных. Такое решение было принято, чтобы компенсировать расходы на обработку запросов о данных пользователей от различных государственных учреждений.

Как сообщает The New York Times, Google взимает с правоохранительных органов $45 за то, чтобы предоставить информацию на основании повестки в суд, $60 – на основании судебно разрешенной прослушки и $245 – на основании ордера на обыск. Компания отправила соответствующий документ с расценками разным правоохранительным структурам. В нём также говорится, что Google может брать дополнительную плату за более сложные запросы.

Отчеты за 2008 год показывают, что Google не требовала оплаты своих услуг по предоставлению данных по запросу в течение многих лет. Хотя федеральное законодательство разрешает частным компаниям взимать плату с правительственных организаций. За первые шесть месяцев 2019 года поисковый гигант получил более 75 тыс. запросов по всему миру, причём каждый третий запрос поступал из Соединенных Штатов.

Юристы Google утверждают, что сбор данных является дорогостоящим процессом, и плата за это может частично компенсировать расходы, связанные с выполнением запросов от государственных органов. Кроме того, такое решение может послужить сдерживающим фактором от «чрезмерного надзора» со стороны властей.

Источник: Neowin