Google тестирует эмодзи-реакции в качестве ответов на сообщения в Messages, но только для RCS





Компания Google тестирует новую функцию в своём приложении Messages, которая позволяет пользователям реагировать на сообщения с помощью эмодзи. Для этого потребуется выполнить длительное нажатие на сообщение, а затем выбрать наиболее подходящие варианты из доступных эмодзи, включая большие пальцы вверх, большие пальцы вниз, гнев и плач от смеха. Однако следует отметить, что данная функция работает только через RCS-сообщения и недоступна в переписке только по SMS.

Добавим, Messages – это не первое приложение для обмена сообщениями, которое позволяет реагировать с помощью эмодзи. Такая возможность также доступна в Facebook Messenger, прямых сообщениях Twitter и Apple iMessage. Подобно iMessage, если смартфон пользователя в настоящее время не имеет этой функции (например, потому что не участвуете в тесте), он получит отдельное сообщение, в котором сказано, что кто-то использовал смайлик для ответа на одно из сообщений пользователя вместо того. Но само изображение эмодзи рядом с самим сообщением не будет отображаться.

На данный момент Google тестирует эту функцию с привлечением небольшого количества пользователей. Однако неясно, нужно ли для теста установить последнюю бета-версию или же отбор осуществляется отметками пользователей на стороне сервиса. Также нет сведений о возможных сроках начала массового использования новой возможности.

Источник: The Verge