Google тестирует новую функцию Memory для Assistant, которая позволяет «сохранить и найти всё, что угодно»





Компания Google работает над новой функцией Memory для своего виртуального помощника Assistant. Данное новшество представляет собой комбинацию списка дел, приложения для заметок, списка для чтения в духе Pocket, набора коллекций в стиле Pinterest – всё это совмещено в едином цифровом шкафчике, который интегрирован во всеобъемлющее приложение Google Assistant.

Согласно имеющейся информации, Memory может сохранять огромное количество разнообразного контента, включая «статьи, книги, контакты, события, авиабилеты, отели, изображения, фильмы, музыку, заметки, фотографии, места, списки воспроизведения, продукты, рецепты, напоминания, рестораны, скриншоты, поставки, телешоу, видео и веб-сайты». Хотя в Assistant уже есть функция Memory для сохранения информации (например, комбинация замка блокирования велосипеда), новая версия обладает расширенными функциональными возможностями. Судя по всему, она включает функцию Collections, которая ей предшествовала. Доступ к Memory появится в строке главного меню рядом отображением ежедневных карточек.

Идея состоит в том, что пользователи смогут сохранять практически всё, включая ссылки, скриншоты, изображения объектов, рукописные заметки, цифровые списки дел или напоминания. Затем Memory позволит искать, сортировать и просматривать всю сохранённую информацию.

В зависимости от типа сохраняемого контента, Memory также будет включать контекстную информацию. Например, при сохранении рецепта функция также покажет время приготовления. При сохранении названия фильма, который пользователь хотел бы посмотреть, Memory также добавит ссылку на его трейлер. А для сохранённых элементов на основе продуктов Google (например, Google Docs или файлов, загруженных на Drive) будут отображаться настраиваемые карточки предварительного просмотра.

Чтобы сохранить объекты в Memory, пользователи могут использовать команду Google Assistant или новый ярлык для главного экрана. После добавления в Memory сохранённые элементы могут быть помечены (с такими категориями, как «Важные» или «Прочитать позже»), а также отсортированы. И конечно же, предусмотрена возможность поиска каждого конкретного элемента.

В настоящее время функция Memory тестируется среди сотрудников Google. Компания пока не уточняет, когда она станет общедоступной (и станет ли вообще).

Источник: The Verge