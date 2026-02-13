tradfi
Google требует от работников, недовольных ИИ, добровольного увольнения

Google предлагает компенсационный пакет и увольнение отдельным сотрудникам бизнес-подразделения, недовольным стремительным развитием искусственного интеллекта.


По информации Business Insider, решение коснется отдельных команд Глобальной бизнес организации (GBO) Google в США. В распространенной во вторник, 10 февраля, служебной записке главный коммерческий директор компании Филипп Шиндлер сообщил сотрудникам, что для некоторых должностей предусмотрена программа добровольного увольнения, также известная как выкуп акций.

В записке также отмечается, что на начало года Google находится в сильной позиции благодаря работе сотрудников в 2025 году. Однако ситуация остается высокодинамичной и конкурентной. Шиндлер отметил, что каждый сотрудник GBO должен быть полностью предан миссии компании, особенно с учетом приоритета искусственного интеллекта. По его словам, сотрудники должны быть полностью вовлечены и готовы и сами использовать ИИ для достижения еще больших результатов.

Однако финдиректор признал, что далеко не всех устроит взятый компанией рабочий темп. Тем, кому не нравится нынешняя рабочая нагрузка или кто хочет уйти, Google предлагает уволиться добровольно с сохранением выходного пособия. Программа распространяется на отдельные должности в GBO в США, включая сотрудников в командах по разработке решений, продажах, корпоративном развитии и некоторых других отраслях. В то же время не все работники бизнес-подразделения будут иметь право на участие в этой программе.


Шиндлер подчеркнул, что крупные отделы продаж в США и другие должности по непосредственному взаимодействию с клиентами не будут включены в программу. Топ-менеджер Google объяснил, что причина заключается в минимизации неудобств для клиентов.

Это не впервые, когда Google предлагает подобное добровольное увольнение своим работникам. Аналогичные программы работали и в других подразделениях. В июне некоторым сотрудникам в США было предложено выкупить акции в рамках ужесточения политики возвращения в офис. В октябре сотрудникам YouTube также были предложены выкупы акций в рамках реорганизации.

Мы писали, что в прошлом году сразу несколько подразделений корпорации Google предупредили работников, работающих удаленно, о том, что их могут уволить, если они не будут появляться в ближайшем офисе не менее 3 раз в неделю. В то же время Google платит зарплату ИИ-инженерам еще год после увольнения — чтобы они не уходили к конкурентам.

Источник:MoneyControl

