Google удалённо изменила настройки на множестве смартфонов с Android 9 Pie

Ряд пользователей смартфонов Google Pixel и других устройств с операционной системой Android 9 Pie заметили самостоятельное включение программной функции Battery Saver. При этом она активировалась даже в тех случаях, когда батареи смартфонов были практически полностью заряжены, а не при критически низком уровне заряда.

Изначально предполагалось, что это была небольшая ошибка в последней версии Android, которая была выпущена всего несколько недель назад. Некоторые пользователи думали, что они, возможно, просто включили Battery Saver, не понимая этого. Но на самом деле за этим стояла Google.

Компания опубликовала сообщение в Reddit, где говорится о «проведении внутреннего эксперимента по тестированию функции сбережения энергии батареи, который в результате ошибки распространился на большее количество пользователей, чем планировалось». Таким образом, Google смогла удалённо (и вероятно случайно) изменить настройки на смартфонах множества пользователей без их ведома и согласия.

Команда Pixel указала, что она сбросила настройки энергосбережения в состояние по умолчанию и попросила пользователей снова установить желаемые параметры. Однако следует отметить, что удалённое изменение настроек затронуло не только устройства Google Pixel, но и Essential Phone, OnePlus 6, Nokia, где была установлена ОС Android 9 Pie, в том числе бета-версия.

Добавим, у Apple и Google имеются экстренные возможности для принудительной установки обновлений или внесения других изменений в iOS и Android. Это вынужденная мера для обеспечения безопасности устройств пользователей.

Источник: The Verge