Google Украина возглавила Татьяна Лукинюк

Компания Google объявила о назначении Татьяны Лукинюк на должность нового директора Google Украина. Напомним, в прошлом году компанию покинул Дмитрий Шоломко, который возглавлял представительство Google в Украине в течение 17 лет (фактически, с самого начала его работы).

Татьяна Лукинюк имеет более 25 лет опыта работы в международных компаниях. Ожидается, что она использует свой богатый запас знаний и лидерских качеств на новой должности директора Google Украина. Перед присоединением к Google Татьяна занимала должность B2C-директора в «Киевстар», где она руководила операциями по продажам, маркетингу и обслуживанию клиентов.

До этого, Татьяна работала в секторе FMCG (товаров массового потребления), занимая руководящие должности по продажам и маркетингу в таких международных корпорациях, как Coca-Cola, Mars, а затем возглавляла бизнес Red Bull в Украине в должности генерального директора. Кроме корпоративных достижений, Татьяна также является доцентом Киевской школы экономики и соавтором популярной книги о построении карьеры.