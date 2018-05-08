Google выпустила стабильную версию IoT-системы Android Things 1.0 с трехлетней поддержкой обновлений

Операционная система Android Things, ориентированная на использование в устройствах для интернета вещей, пребывала в статусе preview-версии с 2016 года, когда Google существенно обновил и переименовал предыдущую версию своей IoT-платформы Brillo. Теперь же в компании окончательно довели до ума данный проект и представили первую стабильную версию Android Things 1.0.

По данным Google, за это время SDK превью-версии загрузили более 100 тыс. раз, а участие в программе улучшения ОС принимали как минимум 10 тысяч разработчиков. Стабильная версия будет предлагать поддержку устройств на протяжении как минимум трех лет (long-term support), во время которых они будут автоматически получать бесплатные OTA-обновления с программными улучшениями и патчами системы безопасности. При этом в случае необходимости лимит в три года может быть увеличен по запросу производителя устройства, также он сможет самостоятельно отправлять необходимые с его точки зрения обновления.

В официальном блоге Google представители компании объявили о поддержке новых чипсетов (System-on-Modules, SoMs) — NXP i.MX8M, Qualcomm SDA212, Qualcomm SDA624 и MediaTek MT8516. Система Raspberry Pi 3 Model B и устройства на основе чипсета NXP i.MX7D по-прежнему будут поддерживаться как устройства для разработки и тестирования готовых продуктов, а вот устройства на основе NXP i.MX6UL поддерживаться больше не будут. Консоль управления IoT-устройствами (Android Things Console) с новым интерфейсом будет ограничена 100 экземплярами для некоммерческого использования, а вот производителям коммерческих партий придется подписать с Google соглашение с дополнительными устройствами.

В Google рассказали, что в последние несколько месяцев работали с несколькими партнерами для того, чтобы вывести на рынок новые устройства на платформе Android Things 1.0. В результате до конца лета в магазинах можно будет приобрести умные колонки от LG и iHome, а также умные дисплеи от Lenovo, LG и JBL, которые помимо прочего получат такую дополнительную функциональность, как Google Assistant и Google Cast.

Источник: Android Developers Blog