Google выпустила текстовое приложение NotebookLM с искусственным интеллектом Gemini Pro и PaLM 2

Во время мероприятия I/O в 2023 году компания Google представила приложение для заметок под названием Project Tailwind, использующего технологию искусственного интеллекта Gemini Pro. Теперь на его основе Google запустила приложение на основе искусственного интеллекта под названием NotebookLM для пользователей старше 18 лет в Соединенных Штатах.

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Прежде всего, приложение использует собственные системы искусственного интеллекта Google, в частности Gemini Pro и PaLM 2, передает Tom’s Hardware. Инструменты ИИ будут использоваться для разных частей экосистемы Google, но применение Gemini Pro и PaLM 2 начинается именно здесь.

ИИ работает, когда пользователь загружает документы или копирует содержимое, позволяя NotebookLM проанализировать и представить варианты. Они начинают с того, что просто задают вопросы виртуальному помощнику NotebookLM.

Первоначально Google не была уверена, для кого создавать это приложение и кто, вероятно, будет являться его активной пользовательской базой. Поэтому она дала возможность своей команде разработчиков получить свежий взгляд от потенциальных пользователей, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки. Компания открыла ранний доступ к NotebookLM в июле, одновременно получая отзывы от студентов и преподавателей во время процесса тестирования. Это позволило команде осознать потребности одной из возможных групп юзеров. NotebookLM может автоматически генерировать резюме, готовить информационный бюллетень, создавать учебные пособия и определять дальнейшие вопросы и предложения на основе загруженного документа.