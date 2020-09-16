Google запускает конкурента Tik-Tok – YouTube Shorts





Учитывая возрастающую популярность коротких видео, компания Google решила дополнить свой видеохостинг YouTube новой функцией Shorts. Она позволяет публиковать короткие ролики длительностью 15 секунд, которые раскрывают возможности смартфонов. Новая возможность запускается в статусе бета-версии в Индии, чтобы оценить её потенциал.

Среди ключевых возможностей YouTube Shorts упоминается специальная камера, которая позволяет объединять различные отдельные клипы в единое видео. Также пользователям предлагаются инструменты для управления скоростью воспроизведения, чтобы обеспечить гибкость в творческом процессе. Кроме того, имеются функции таймера и обратного отсчёта для упрощения записи видео, в том числе без необходимости касаться руками органов управления. Наконец, пользователям доступна возможность использования музыки из большой библиотеки композиций и песен, которая со временем будет увеличиваться.

Отметим, Google запускает YouTube Shorts в правильном месте и в нужное время. В Индии сервис Tik-Tok запрещён, так что ниша совершенно не занята, а аудитория – обширна. Если же сделка с Oracle не состоится, Tik-Tok придётся свернуть свою деятельность в США, что откроет большие перспективы альтернативным сервисам.

Источник: phonearena