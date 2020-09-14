Владелец TikTok отказался продавать соцсеть Microsoft — в США она продолжит работать под вероятным покровительством Oracle





Эта рабочая неделя началась крайне динамично — сегодня ночью не только прозвучало официальное подтверждение покупки ARM графическим гигантом NVIDIA за $40 млрд, что является крупнейшей сделкой в отрасли. Одновременно Microsoft сообщила, что больше не претендует на покупку части бизнеса TikTok в США и каких-либо других странах — китайский конгломерат ByteDance, владеющий TikTok, отверг предложение редмондского гиганта. По данным The Wall Street Journal, владелец TikTok предпочел продаже Microsoft партнерство с Oracle.

В конце июля президент США Дональд Трамп пригрозил запретить TikTok в США, после чего стало известно о планах Microsoft купить американскую долю TikTok, а также операционные структуры в Канаде, Австралии и Новой Зеландии. 6 августа Трамп издал распоряжение, предоставив ByteDance 90 дней, чтобы передать американский бизнес TikTok в США под контроль американской компании, одновременно потребовав значительную сумму от сделки в пользу Казначейства США. В Китае заявили, что не допустят продажи, а TikTok подала иск в попытке оспорить решение администрации Дональда Трампа. В числе потенциальных покупателей, с которыми ByteDance вела переговоры касательно продажи TikTok, наряду с Microsoft также называлась Oracle, причем сам Трамп называл последнюю «хорошей компанией».

«ByteDance сегодня известила нас о том, что они не намерены продавать часть бизнеса TikTok в США Microsoft. Мы твердо убеждены, что предложенными нами условия одинаково хорошо отстаивали интересы пользовалей TikTok и интересы национальной безопасности. Это потребовало бы внесения существенных изменений в правила использования сервиса для соотвествия высочайшим стандартам безопасности, конфиденциальности, онлайн-безопасности и борьбы с дезинформацией, и мы четко изложили эти принципы в нашем августовском заявлении. Нам очень интереcно, как будет развиваться сервис в этих важных областях». — фрагмент из официального заявления Microsoft.

Профильные американские издания ранее сообщали, что Microsoft договаривается с ByteDance о покупке всего бизнеса TikTok, поскольку выделение долей в США и ряде других стран не представляет возможным из-за высокой степени интеграции операций. В то ж время Китай прямо заявлял, что не допустит такой сделки. И хотя сама ByteDance причины отказа не раскрывает, вполне вероятно, что они обусловлены именно вышеперечисленными факторами. Подтверждением тому служит и вероятная сделка с Oracle, которая, по данным источников WSJ, подразумевает продолжение работы соцсети TikTok в США под попечительством Oracle без необходимости продажи бизнеса. То есть, ByteDance останется владельцем TikTok, но фактическим провайдером услуг TikTok в США будет Oracle, которая задействует для работы сервиса и хранения данных пользователей свои серверы. В теории такая сделка удовлетворяет требованиям и США, и Китая. Но Трамп настаивал именно на продаже и существенной комиссии от сделки в пользу Казначейства США, так что нам еще предстоит дождаться официального подтверждения.

Крайним сроком продажи американской части или блокировки TikTok Трамп ранее обозначил 12 ноября.

Источник: The Verge и The Wall Street Journal