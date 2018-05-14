Google запускает новые тарифы Google One на облачное хранилище Google Drive: 100 ГБ за $1,99, 200 ГБ за $2,99, 2 ТБ за $9,99

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Компания Google объявила об изменениях в тарифных планах на сервис Google Drive для пользователей. Новые тарифные планы будут называться Google One, появится новый тариф на 200 ГБ, а стоимость тарифа на 2 ТБ будет снижена вдвое — с $19,99 до $9,99 в месяц.

В результате базовые тарифные планы Google One составят: 100 ГБ за $1,99, 200 ГБ за $2,99, 2 ТБ за $9,99 в месяц. Тарифы на большие объемы хранилища останутся прежними. Если у пользователя уже есть платная подписка на 1 ТБ Google Drive, то в тарифах Google One он получит 2 ТБ без доплаты.

Оплаченным облачным объемом Google One можно будет поделиться с членами семьи, подключив к сервису до пяти дополнительных аккаунтов. При этом каждый из участников получит свое приватное пространство для хранения файлов, недоступное для других членов семьи.

Помимо этого пользователи новых тарифов получат поддержку от специалистов компании Google, благодаря которой смогут разобраться в продуктах компании и дополнительных настройках, а также дополнительные преимущества (скидки на услуги, кредит в Google Play и т.д.).

В итоге текущая линейка тарифов выглядит следующим образом:

100 ГБ — $1,99 / 45 грн;

200 ГБ (новый) — $2,99 / 69 грн;

1 ТБ (отменен) — $9,99 / 229 грн;

2 ТБ — $9,99 / 229 грн (было $19,99 / 449 грн);



10 ТБ — $99,99 / 2299 грн;

20 ТБ — $199,99 / 4599 грн;

30 ТБ — $299,99 / 6899 грн;

Напомним, что по умолчанию пользователи Google бесплатно получают 15 ГБ свободного пространства на облачном сервисе Google Drive.

На начальном этапе тарифы Google One будут доступны не всем, обладатели платной подписки на хранилище Google Drive автоматически получат доступ к обновленнию в ближайшие месяцы. Запуск начнется с пользователей в США, постепенно новые тарифы станут доступны во всех странах мира.

Источник: Google