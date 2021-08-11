Google запускает One VPN в пяти европейских странах — Украины среди них нет





Google расширил географию собственного VPN-сервиса, являющегося частью подписки Google One, на остальную часть Северной Америки и пять европейских стран, обратил внимание 9to5Google.

Google запустила One VPN в конце 2020 года как бесплатное дополнение к тарифному плану Google One на 2 ТБ дискового пространства за 9,99 долларов в месяц. До этого сервис был доступен только в США. Теперь же состоялся глобальный запуск сервиса с расширением на семь новых стран — Мексику, Канаду, Великобританию, Францию, Германию, Испанию и Италию.

Есть несколько ограничений, которые невыгодно отличают Google One VPN от более совершенных решений VPN. Во-первых, сервис можно использовать строго в странах присутствия — на странице поддержки есть соответствующее предупреждение о невозможности использования сервиса в случае путешествия в страну, где сервис официально не поддерживается.

Во-вторых, как и грядущий сервис Apple iCloud+, Google One VPN не поддерживает одну из самых востребованных функций VPN — обход региональных блокировок для доступа к контенту из другой страны или региона путем присвоения соответствующего IP-адреса. Вместо этого система Google «присваивает IP-адрес на основе текущей страны, чтобы веб-сайты могли показывать контент, подходящий для региона присутствия». Но Google заверяет, что по-прежнему будет препятствовать отслеживанию действий в конкретном городе или регионе.

И, в-третьих, даже после глобального запуска Google One VPN по-прежнему доступен только на Android, хотя в прошлом году обещала расширить доступность сервиса на iOS, Windows и Mac «в ближайшие месяцы». Но пока никаких апдейтов по срокам запуска Google One VPN на других платформах нет.