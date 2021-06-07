В iCloud Plus пользователям предлагают VPN, приватные адреса электронной почты, и безлимитное хранилище для камер HomeKit





Компания Apple дополняет свой сервис iCloud новым набором функций под названием iCloud Plus. Благодаря этому сервис облачного хранилища теперь будет предлагать доступ к VPN, разовым адресам электронной почты и неограниченному хранилищу для домашних камер безопасности с поддержкой HomeKit.

VPN-сервис под названием Private Relay будет маршрутизировать интернет-трафик пользователя через два ретранслятора, чтобы скрыть данные о том, кто, что и откуда просматривает. Функция Hide My Email, позволяет создавать одноразовые адреса электронной почты, которые будут перенаправлены на фактическую учетную запись пользователя. Таким образом, можно отправить подозрительным сервисам не свой основной адрес электронной почты, а такой одноразовый. Тем саамы пользователи смогут уберечь основной адрес от спам-рассылок.

Кроме того, подписчики iCloud Plus получат неограниченное хранилище для видео с домашних камер видеонаблюдения с поддержкой HomeKit. В настоящее время пользователям приходится платить за тариф не менее 200 ГБ хранилища iCloud для записи видео с одной камеры, а для большего количества потоков нужно использовать более дорогой тариф.

Все эти функции должны быть включены в существующие планы iCloud без каких-либо дополнительных расходов. Apple не сообщила, будет ли эта функция доступна в самых дешёвых тарифных планах, которые в настоящее время не поддерживают хранилище видео с устройств HomeKit.

Дополнительно Apple представила новые функции, которые призваны помочь в управлении учётной записью iCloud. Есть новая функция восстановления, которая позволяет Apple отправлять коды безопасности друзьям или родственникам пользователя, если его собственное устройство потеряно. Также существует программа Digital Legacy (Цифровой наследство), которая позволяет выбирать, кто сможет получить доступ к файлам пользователя после его смерти.

Источник: The Verge