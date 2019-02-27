Google запустила веб-версию мессенджера Duo с голосовыми и видео звонками

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Компания Google приступила к масштабному распространению веб-версии своего сервиса видеочата Google Duo. Ранее воспользоваться мессенджером могли пользователи Android, iOS и Chromebook. Теперь же, благодаря запуску веб-версии, ещё большее количество пользователей на других платформах смогут общаться с друзьями и родственниками через Duo.

Чтобы начать работу с Duo в интернете, достаточно перейти на страницу сервиса. Если у пользователя уже есть учётная запись Duo и он авторизовался в ней, ему будет показано окно поиска со списком контактов, использующих Duo.

Как отмечают журналисты The Verge, веб-версия Duo работает в браузерах Chrome, Safari и Firefox, но браузер Microsoft Edge в Windows 10 не поддерживается. С его помощью можно выполнять как видео, так и голосовые вызовы, но для получения вызова абонент на другом конце должен быть зарегистрирован в Duo.

Добавим, недавно компания OnePlus объявила, что будет глубоко интегрировать Duo в качестве предпочтительной платформы видеочата на своих смартфонах.

Источник: The Verge