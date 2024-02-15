Goose ─ Google запустила внутреннюю модель искусственного интеллекта для помощи разработчикам

Поскольку Google внедряет искусственный интеллект в каждый свой продукт, она также обращается к ИИ, чтобы повысить эффективность собственного бизнеса.

Компания запустила большую языковую модель под названием Goose, предназначенную только для сотрудников. Согласно внутренним документам, она предназначена для помощи в создании новых продуктов. Документы описывают Goose как «потомка Gemini». При этом Goose «обучается на основе 25 лет инженерной экспертизы в Google».

«Он может отвечать на вопросы о технологиях Google, писать код с помощью внутренних стеков технологий и поддерживает новые возможности, такие как редактирование кода на основе подсказок на естественном языке», — говорится во внутреннем заключении по Goose.

В одном внутреннем документе отмечается, что Goose является частью плана «привнести ИИ на каждый этап процесса разработки продукта». Сейчас Goose доступен для использования по крайней мере некоторым сотрудникам. Планируется, что этот инструмент «станет первой крупной языковой моделью общего назначения, одобренной для внутреннего написания кода в Google».

Goose стала результатом совместных усилий Google Brain, DeepMind и команд внутренней инфраструктуры Google.

Внутреннее использование искусственного интеллекта может стать ключевым фактором в новой системе повышения эффективности Google, которая привела к сокращению руководством тысяч рабочих мест за последние 13 месяцев и ряду реорганизаций команды. Финансовый директор Google Рут Порат намекнула на подобные инициативы во время недавней финансовой телеконференции, сообщив аналитикам, что Google работает над «замедлением роста расходов» с помощью разнообразных тактик, включая «упорядочение операций в Alphabet с помощью искусственного интеллекта».

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Источник: businessinsider

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