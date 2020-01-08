Госэнергоэффективности: За полный 2019 год инвестировано 3,7 млрд евро в рекордные 4500 МВт мощностей возобновляемой электроэнергетики в Украине

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Госэнергоэффективности Украины сообщило, что за полный 2019 год в возобновляемую электроэнергетику страны было инвестировано 3,7 млрд евро, что позволило реализовать «зеленые» проекты суммарной мощностью 4500 МВт.

Реализованные проекты позволили увеличить общую мощность «чистой» электроэнергии в Украине в 3 раза — до 6,8 ГВт. Таким образом на данный момент действующие мощности «чистой» энергетики Украины позволяют ежегодно производить более 8,4 млрд кВтч электроэнергии (около 5,5% от общего производства) и обеспечивать электрической энергией более 3,3 млн домохозяйств.

Кроме того, благодаря проекту возобновляемой электроэнергетики уменьшаются вредные выбросы в атмосферу — на 9 200 000 тонн СО2 ежегодно.

В то же время, в связи со стремительным развитием возобновляемой энергетики ведется работа по решению вопроса балансировки и внедрению систем аккумулирования энергии с учетом мировой практики. Так, уже в апреле 2020 года запланированы первые аукционы, главная цель которых состоит в удешевлении стоимости «чистой» энергии для потребителей и повышении конкуренции между инвесторами.

В Госэнергоэффективности также отметили, что благодаря инвестициям, стимулам и освоению потенциала этой сферы в 2019 году Украина поднялась на восьмое место в рейтинге инвестиционной привлекательности «зеленой» энергетики развивающихся стран (для справки — в 2018 году наша страна занимала шестьдесят третье место).

Источник: Госэнергоэффективности