Grammarly, NVIDIA и mono: украинские айтишники выбрали топ-25 компаний, в которых хотели бы работать

Профильный ресурс DOU после публикации портрета украинского айтишника провел исследование брендов IT-работодателей в Украине и проанализировал их привлекательность для работников. Один из ключевых показателей — «очень хотели бы работать». Именно он позволяет определить, какие компании являются самыми привлекательными и желанными работодателями для украинских айтишников.

Самые привлекательные работодатели

Украинские айтишники снова назвали Grammarly лучшим местом для работы. Компания уже несколько лет подряд держит первое место. В 2025 году 69% опрошенных сказали, что хотели бы там работать. Из них 38% ответили: «очень хотели бы». За год эти цифры почти не изменились. Даже предыдущие сокращения и нынешний ребрендинг не повлияли на репутацию компании.

На втором и третьем местах, как и в прошлом году, остались NVIDIA и mono. В NVIDIA хотят работать 36% украинских айтишников, в mono — 34%. Обе компании стабильно держатся в топе и не теряют доверия специалистов.

MacPaw после прошлогодних сокращений все еще входит в число самых привлекательных работодателей. Но позиции компании немного ослабли. В 2024 году 34% айтишников очень хотели бы работать в MacPaw. В 2025 году таких уже 28%.

В число стабильных лидеров также входят Ajax Systems и SoftServe. Их показатели почти не изменились. 20% айтишников очень хотят работать в Ajax Systems, 19% — в SoftServe.

Главная особенность этого года — почти никто не смог улучшить свои показатели. Это касается и продуктовых, и сервисных компаний. Исключение лишь одно. Solidgate смогла подрасти. 8% опрошенных сказали, что очень хотели бы там работать.

Чем выше уровень — тем строже выбор

Senior-специалисты и специалисты высшего уровня в целом реже называют компании привлекательными. Они выбирают более внимательно. Но даже в этой группе лидерами остаются Grammarly и NVIDIA.

Middle-специалисты чаще смотрят в сторону продуктовых компаний. Среди популярных вариантов — Uklon, «Дія», BetterMe, NovaPay и Reface.

Джуниоры, интерны и те, кто ищет первую работу в ІТ, значительно менее привередливы. Им интересны почти все компании из ТОП-25. В пятерке лидеров для этой группы — Grammarly, NVIDIA, mono, SoftServe и Genesis.

Общая тенденция проста — чем больше опыта, тем строже требования к работодателю.

Предпочтения по городам и странам

В Киеве Grammarly остается безоговорочным лидером. В четверку также входят mono, NVIDIA и MacPaw. Киевляне чаще других отмечают продуктовые компании — BetterMe, WIX, SKELAR и Solidgate.

Во Львове ситуация похожая. Здесь тоже лидируют Grammarly, NVIDIA, mono и MacPaw. Но в этом году львовские айтишники активнее обращают внимание на продуктовые компании. Среди них — Ajax Systems, «Дія» и Uklon. Из сервисных компаний чаще вспоминают Intellias и N-iX.

В Днепре среди продуктовых компаний чаще всего называют Ajax Systems, WIX, Nova Digital, MEGOGO и Rozetka. Из сервисных — крупные игроки: SoftServe, GlobalLogic, Ciklum и N-iX.

Айтишники, работающие за рубежом, также остаются верными своим фаворитам. Первая тройка здесь неизменна: NVIDIA, Grammarly и mono. Они существенно опережают других. MacPaw идет четвертой, но за рубежом ее привлекательность ниже, чем в Украине. Зато чаще упоминают сервисные компании — EPAM и Sigma Software.

Предпочтения по специализациям

Grammarly, mono и NVIDIA входят в топ-5 работодателей во всех специализациях.

Среди разработчиков первое место занимает NVIDIA. Далее с ощутимым отрывом идут mono и Grammarly.

QA-специалисты по-прежнему больше тянутся к сервисным компаниям. Они часто называют SoftServe, GlobalLogic, Intellias и Ciklum. Из продуктовых выделяют Nova Digital.

Специалисты в сферах HR, Marketing и Sales чаще выбирают продуктовые компании. В их рейтингах — Grammarly, MacPaw, BetterMe, Preply, SKELAR, «Дія», Reface и Solidgate. Маркетологи и специалисты по продажам также чаще упоминают Genesis, MEGOGO, а среди сервисных — N-iX и Sigma Software.