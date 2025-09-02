Новости IT-бизнес 02.09.2025 comment views icon

Айтишники сократили донаты на ВСУ: до 5% от зарплаты, самые активные — из прифронтовых регионов и те, что не собираются выезжать из Украины

Катерина Даньшина

Сайт DOU опубликовал результаты традиционного ежегодного исследования о том, как украинские айтишники финансово поддерживают ВСУ: в этом году донаты сократились, а самыми активными оказались специалисты с более высокими зарплатами и те, кто не собирается выезжать из Украины.

Общие результаты опроса, в котором приняли участие более 13 тыс. специалистовНа вопрос о донатах отвечали 13 607 специалистов — как те, кто сейчас в Украине (11 194 айтишники), так и те, кто за рубежом (2413 айтишников)., следующие:

  • 70% айтишников продолжают донатить (в прошлом году 75%, в 2022-м — 82%)
  • Средний размер ежемесячного доната — $155 (по сравнению со $188 год назад и $190 в 2023-м)
  • В среднем айтишники тратят на донаты 5% своей зарплаты (в прошлом году 7%)
  • Самыми активными донатерами стали специалисты с зарплатой более $5 тыс., а также айтишники, которые не собираются выезжать из Украины (из них донатят 81%, выделяя на это 10% дохода)
  • Наибольшие суммы жертвуют С-level, DevOps и разработчики

Чаще всего айтишники донатят $100-250 ежемесячно, однако индивидуальные пожертвования могут существенно отличаться. К примеру, 6% айтишников переводят ежемесячно более $1000, 18% до $50, а 4% отдают на нужды армии четверть или более четверти своего дохода.

Интересно, что женщины донатят чаще, чем мужчины, а наличие бронирования заметно влияет на желание донатить.

Есть существенные различия по регионам: айтишники из прифронтовых областей готовы жертвовать больший процент своей зарплаты на нужды армии:

  • Сумская — 7%
  • Запорожская — 8%
  • Николаевская — 7%
  • В других регионах — по 5%.

Что касается заграницы, то самыми активными являются украинцы, работающие в Португалии (68% и средний донат в $250) и Великобритании (61%, ежемесячный донат — $297).

