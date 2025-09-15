Портрет украинского айтишника по DOU: 31-летний мужчина, что работает до 45 часов в неделю "в стрессе" и планирует уехать из Украины

Сайт DOU представил ежегодный портрет украинского айтишника, составленный на основе опроса 13 606 специалистов, проживающих как в Украине, так и за рубежом.

Общий итог следующий: это 31-летний мужчина, работающий 45 часов в неделю «в стрессе» и планирующий уехать из Украины. Впрочем, отчет с красноречивым названием «Галактика украинского IT» содержит еще кучу интересных фактов — полный можно просмотреть по ссылке, мы перескажем основные

Специализация, компании и организация работы

Подавляющая часть украинских айтишников (88%) работает по техническим направлениям, хотя доля нетехнических специалистов выросла до 12% (по сравнению с 10% годом ранее).

Наибольшую группу составляют разработчики (44%), а также тестировщики (17%). В то же время джунов и мидлов стало меньше — 44% против 47% в 2024 году

31% специалистов работают в IT 3-5 лет, 27% специалистов имеют дополнительную занятость, а 58% до этого работали в совершенно другой сфере.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Чаще всего украинские айтишники работают в компаниях большого или среднего размера: 42% на 200 и более сотрудников; 27% на 200 и более сотрудников; 27% — на 50-200 человек. По специализации, это в основном, компании, связанные с финтехом или e-commerce.

68% специалистов работают удаленно, тогда как офисы чаще всего посещают работники госпредприятий и не IT-компаний. 18% айтишников намерены сменить фирму-работодателя.

Сейчас 57% айтишников работают как ФЛП, против 70% в 2024-м и 87% в 2022-м.

Нагрузка и стресс

57% айтишников работают 35-45 часов в неделю. Чаще всего перерабатывают лиды и руководители, а также специалисты стартапов. 62% получат компенсацию за овертаймы.

В то же время большая нагрузка на работе нечасто становится причиной стресса у айтишников (27%), прежде всего они переживают из-за неопределенности будущего в Украине и мире (75%). Среди остальных факторов: постоянные обстрелы (44%), страх мобилизации (34%), страх сокращения и потери дохода (33%) и др.

Часть айтишников (17%) уже работают с психологом, больше всего женщины — 32%. При этом 16% от общего количества используют ChatGPT, как личного психотерапевта, а 24% «поддерживают менталку» спортом.

Заработки, инвестиции и донаты

Медианная зарплата в IT в этом году составила $3000 против $2900 в прошлом году, самая большая у айтишников в возрасте 43-50 лет — около $4500.

60% оценивают свое положение как положительное (тратят, меньше чем зарабатывают). Лишь 24% получают денежные бонусы.

Самым популярным направлением инвестиций украинские айтишники определяют донаты на ВСУ (41%). Далее: инвестиции в себя, спорт и здоровье (35%), а также образование и развитие (28%), финансовые институты (30%); помощь близким и родным (27%); криптовалюты (15%).

Демография, бронирование и планы на выезд из Украины

Большинство айтишников в Украине по-прежнему составляют мужчины — 71% против 29% женщин. В то же время медианный возраст вырос с 30 до 31 года. 97% имеют высшее образование или учились в университете.

13% опрошенных специалистов активно планируют мигрировать. Думают об эмиграции или переезде 54% мужчин и 32% женщин. При этом 7% уже жили за границей и вернулись в Украину.

В ВСУ служат 1% айтишников, принявших участие в этом опросе. 17% имеют бронь: 13%через IT-компании, 4% — на другой работе, 36% имеют отсрочку из-за возраста, учебы, семейных обстоятельств и тому подобное.