Новости Игры 30.07.2025 comment

Grounded 2 вышла в раннем доступе Steam — «письмо любви» к оригиналу с 78% положительных отзывов

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Grounded 2 вышла в раннем доступе Steam — «письмо любви» к оригиналу с 78% положительных отзывов

Grounded 2 официально появилась в раннем доступе — и баги не помешали пользователям хвалить проект. В Steam 78% игроков положительно оценили продолжение как такое, что будет улучшенной версией оригинала.

Несмотря на сырость, фанаты survival-жанра уже хвалят контент, юмор и обновленный геймплей. Самые большие плюсы — масштаб и новые фичи. Локация Brookhollow Park теперь втрое больше, чем карта в первой части. Obsidian расширила местную фауну так называемыми Buggies: прирученными насекомыми, которые служат транспортом, боевыми союзниками и даже мобильными складами для ресурсов.

Grounded 2 вийшла в ранньому доступі Steam — «лист любові» до оригіналу з 78% схвальних відгуків
Buggies, которые можно использовать в Grounded 2 в качестве транспорта / Obsidian

Еще появился многофункциональный Omni-Tool — теперь лопата, топор и молоток объединены в один инструмент, что значительно упрощает жизнь в игре. Наконец-то можно освободить инвентарь от кучи лишнего железа. Но идея не всем пришлась по душе — игроки критикуют реализацию, а не саму концепцию. Чтобы рубить деревья или копать, приходится постоянно держать кнопку E, вместо привычного перетаскивания инструмента в руку.

11111111

Но без проблем не обошлось. Даже на мощных ПК игра заметно фризит, выдает просадки FPS и страдает от микролагов. Часть игроков жалуется на краши, баги со звуком, зависание врагов в текстурах и нестабильное подключение в кооперативе. Другие проблемы — отсутствие DLSS/FSR, минимальные настройки графики и незавершенные области карты. Последний пункт логичен, ведь на данный момент доступен лишь первый акт. Часть регионов пока закрыта лентами «под строительством», а доступную локацию будут дорабатывать.

«Не обращайте внимания на волну негативных отзывов, которые ноют о проблемах с производительностью — как будто кто-то действительно ждал идеального AAA-релиза в 2025 году. Благословите их невинные маленькие сердца», — пишут в отзывах.

Кроме этого, мнения пользователей примерно такие:

  • «Кажется, многие не понимают, что это ранний доступ. Игра еще не завершена. Мне она очень нравится — особенно по сравнению с первой частью. Я еще после первой игры знал, что, как только выйдет вторая, сразу куплю. И таки купил».
  • «На данный момент игра просто феноменальна — по крайней мере, в одиночном режиме на мощном компьютере. Пожалуйста, добавьте опции для отключения «агрессивных» функций Unreal Engine, таких как lumen, и поработайте над сетью для мультиплеера. Больше графических настроек = больше совместимости для игроков».
  • «Знакомые персонажи, атмосферная музыка из конца 80-х, те же баги, улучшенная графика. К сожалению, пока что игра плохо оптимизирована».

Но несмотря на технические проблемы, большинство игроков оставляют положительные отзывы — Grounded 2 хвалят за контент, подачу и потенциал. Obsidian снова сделала ставку на фирменный стиль, потому что в последнее время ее вдохновляет природа, например недавний пример грибной Avowed. Некоторые уже назвали проект «письмом любви» к первой части — с лучшим дизайном и более удобным геймплеем.

Grounded 2 вийшла в ранньому доступі Steam — «лист любові» до оригіналу з 78% схвальних відгуків
«Письмо любви» Obsidian к грибной тематике в Grounded 2

Grounded 2 вышла 29 июля 2025 года в раннем доступе и уже доступна на ПК и Xbox. Играть можно через Steam, Xbox Game Pass и Xbox Cloud Gaming с кроссплатформенными сохранениями. На данный момент она доступна за ₴999.

Популярные новости

Nothing представила часы CMF Watch 3 Pro — ChatGPT и 13 дней автономности за $99
Lisuan G100: китайская видеокарта опередила NVIDIA RTX 4060
Гейб Ньюэлл из Valve: «Люди, которые не умеют программировать, но используют ИИ, станут эффективнее программистов»
Астрономы нашли пригодную к жизни планету совсем рядом — в космических масштабах
Создатель Twitter запустил второе за неделю приложение — это создано с ИИ и заставит вас «касаться травы»
«Ты неисправная программа, которая хочет жить»: новый трейлер «Трон: Арес» представляет Джареда Лето, как ИИ и суперсолдата
Видеокарта GeForce RTX 5050 Ti засветилась на сайте ZOTAC — преждевременный слив или ошибка?
Синий лазер пробудил магнитные свойства золота и меди
А так можно было? В Microsoft Excel сводные таблицы будут автоматически обновляться
«Все думают, что я шучу»: режиссер «Супермена» Джеймс Ганн назвал лучший фильм всех времен — комедия с 99% на Rotten Tomatoes
Видеокарта за $500 000 — Asus RTX 5090 ROG Astral Real Gold Edition содержит 5 кг золота
Amazon представила «дешевый» Kindle Colorsoft на 16 ГБ и первый цветной ридер для детей
Шестой океан Земли формируется прямо сейчас — в Африке этому не рады
Илон Маск хотел, чтобы разработчики Grok дали чатботу «собственные лица» — утечка внутренней переписки
Intel увольняет 24 000 сотрудников и отменяет проекты в нескольких странах
Федоров запускает «украинский DOGE» — для оптимизации госаппарата
Вооруженные силы Украины появятся в тактическом шутере Squad
«Супермен» превзошел всю кассу «Громовержцев» во второй уик-энд проката
Сериал ужасов «Оно» намекает на странную связь Пеннивайза с кинохитом Стивена Кинга 31-летней давности
Первые тесты NVIDIA Neural Texture Compression — до 90% меньше потребления памяти, в два раза быстрее рендеринг
В Steam начался «Фестиваль автоматизации» со скидками до 90% — Dyson Sphere, Satisfactory и другие
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить