Grounded 2 вышла в раннем доступе Steam — «письмо любви» к оригиналу с 78% положительных отзывов

Grounded 2 официально появилась в раннем доступе — и баги не помешали пользователям хвалить проект. В Steam 78% игроков положительно оценили продолжение как такое, что будет улучшенной версией оригинала.

Несмотря на сырость, фанаты survival-жанра уже хвалят контент, юмор и обновленный геймплей. Самые большие плюсы — масштаб и новые фичи. Локация Brookhollow Park теперь втрое больше, чем карта в первой части. Obsidian расширила местную фауну так называемыми Buggies: прирученными насекомыми, которые служат транспортом, боевыми союзниками и даже мобильными складами для ресурсов.

Еще появился многофункциональный Omni-Tool — теперь лопата, топор и молоток объединены в один инструмент, что значительно упрощает жизнь в игре. Наконец-то можно освободить инвентарь от кучи лишнего железа. Но идея не всем пришлась по душе — игроки критикуют реализацию, а не саму концепцию. Чтобы рубить деревья или копать, приходится постоянно держать кнопку E, вместо привычного перетаскивания инструмента в руку.

Но без проблем не обошлось. Даже на мощных ПК игра заметно фризит, выдает просадки FPS и страдает от микролагов. Часть игроков жалуется на краши, баги со звуком, зависание врагов в текстурах и нестабильное подключение в кооперативе. Другие проблемы — отсутствие DLSS/FSR, минимальные настройки графики и незавершенные области карты. Последний пункт логичен, ведь на данный момент доступен лишь первый акт. Часть регионов пока закрыта лентами «под строительством», а доступную локацию будут дорабатывать.

«Не обращайте внимания на волну негативных отзывов, которые ноют о проблемах с производительностью — как будто кто-то действительно ждал идеального AAA-релиза в 2025 году. Благословите их невинные маленькие сердца», — пишут в отзывах.

Кроме этого, мнения пользователей примерно такие:

«Кажется, многие не понимают, что это ранний доступ. Игра еще не завершена. Мне она очень нравится — особенно по сравнению с первой частью. Я еще после первой игры знал, что, как только выйдет вторая, сразу куплю. И таки купил».

«На данный момент игра просто феноменальна — по крайней мере, в одиночном режиме на мощном компьютере. Пожалуйста, добавьте опции для отключения «агрессивных» функций Unreal Engine, таких как lumen, и поработайте над сетью для мультиплеера. Больше графических настроек = больше совместимости для игроков».

«Знакомые персонажи, атмосферная музыка из конца 80-х, те же баги, улучшенная графика. К сожалению, пока что игра плохо оптимизирована».

Но несмотря на технические проблемы, большинство игроков оставляют положительные отзывы — Grounded 2 хвалят за контент, подачу и потенциал. Obsidian снова сделала ставку на фирменный стиль, потому что в последнее время ее вдохновляет природа, например недавний пример грибной Avowed. Некоторые уже назвали проект «письмом любви» к первой части — с лучшим дизайном и более удобным геймплеем.

Grounded 2 вышла 29 июля 2025 года в раннем доступе и уже доступна на ПК и Xbox. Играть можно через Steam, Xbox Game Pass и Xbox Cloud Gaming с кроссплатформенными сохранениями. На данный момент она доступна за ₴999.