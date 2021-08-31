Группа #AppleToo заявляет о множестве случаев дискриминации, преследования и домогательств в Apple





Недавно достоянием общественности стала ситуация в Activision Blizzard, где, по заявлениям Департамента справедливого трудоустройства и обеспечения жильем Калифорнии, процветала культура «постоянных сексуальных домогательств» и половой дискриминации. Но, как оказалось, подобная ситуация встречается и в других крупных технологических компаниях.

Так, некоторые бывшие и нынешние сотрудники Apple объединилась в группу и призвали коллег поделиться своими историями о дискриминации, домогательствах и преследованиях, с которыми они столкнулись в компании. По состоянию на 27 августа группа под названием #AppleToo заявила, что собрала 500 таких историй. И теперь она начала публиковать их на своей официальной странице в Medium. Шер Скарлетт, инженер по безопасности Apple и представитель движения, написала на Medium, что она будет делиться пятью историями за раз, «поскольку их чтение – это тяжёлое эмоциональное испытание».

Две из первых пяти историй связаны с сексуальными домогательствами, в одном из которых мужчина-руководитель использовал свое властное положение над сотрудницей. Позже эту сотрудницу выгнали с собеседования после того, как команда по найму поняла, кто она такая. Другая история была рассказана темнокожей сотрудницей сети розничной торговли из Великобритании. Она безуспешно пытался убедить своих боссов что-то предпринять с проявлениями расизма и микроагрессии на рабочем месте. Сотрудница рассказала о том, как она стала мишенью преследования сотрудника из её команды, и что руководство ничего не предприняло в связи с этим. И последняя история – о сотруднице, которая подверглась насилию со стороны покупателя в её магазине и не получила поддержки от руководства.

Группа #AppleToo заявила в сервисе микроблогов Twitter, что 75% собранных ею историй разделяют общую тему: они связаны с той или иной формой дискриминации. Почти половина из них связана с сексизмом, репрессиями и заявлениями в отделы кадров, которые в конечном итоге были отклонены. Оставшаяся четверть историй связана с расизмом и эйблизмом. Большинство историй о преследованиях и нападениях носят сексуальный характер.

В интервью ресурсу Protocol Шер Скарлетт заявила, что, по её мнению, «компания должна быть привлечена к ответственности, потому что они не берут на себя ответственность. Люди хотят, чтобы их слышали. И они не чувствуют, что Apple их слышит». Она добавила, что некоторые сотрудники, которые работали с технологическим гигантом десятилетиями, чувствовали, что руководство привыкло к ним прислушиваться, но теперь это уже не так.

При появлении первых упоминаний группы #AppleToo сама компания Apple заявила следующее:

«Мы серьёзно относимся ко всем опасениям и тщательно расследуем каждый случай, когда возникает проблема, и из уважения к конфиденциальности всех вовлечённых лиц, мы не обсуждаем конкретных сотрудников».

Источник: Engadget