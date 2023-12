GTA 5 будет портирована на Nintendo Switch актуального или следующего поколения – информация найдена в коде

GTA 5 может получить порт на платформу Nintendo, информацию об этом обнаружили в коде игры. Согласно сообщениям, исходный код включает в себя поддержку Nintendo Switch – порт уже может быть в работе.

В последнее время Rockstar Games внедрила поддержку Nintendo Switch для своих старых игр: Red Dead Redemption и Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, поэтому порт Grand Theft Auto V не кажется странным. Игра также была выпущена на PlayStation 3 и Xbox 360, как и Red Dead Redemption.

Switch port confirmed ✅

Codes *lines* has been found indicating that there is a GTA V Switch version in the works, it is definitely coming#GTA #GTAV #NintendoSwitch «p»

Main 👇 https://t.co/pMOLONh2TL pic.twitter.com/QM3Rh1Pui3

— Budzz0 — 𝓥𝓲𝓬𝓮 𝓒𝓲𝓽𝔂 (@Budzcario) December 28, 2023