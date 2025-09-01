Дети против олдов: Roblox перебил Steam с рекордным онлайном в 45 млн игроков

Брейнрот помог Roblox установить личный рекорд — 23 августа на платформе одновременно находилось 45 млн игроков. Это больше на 5 млн, чем пик Steam в его лучшие дни.

Сейчас самым популярным в игре является игровой режим Steal a Brainrot, где игроки воруют друг у друга «брейнроты» Абсурдный, бессмысленный или слишком повторяющийся контент. Просто загуглите Бомбардиро Крокодило или Тралалело Тралала, чтобы заработать деньги. Такими могут быть акула с ногами или смесь шимпанзе с бананом. Режим наполнен мемами и хаосом — и именно она собрала половину всего онлайна Roblox во время рекорда, говорит один из разработчиков Roblox.

Гендиректор Roblox Дэвид Базуки подтвердил данные и подчеркнул, что речь идет не об отдельной игре, а обо всей экосистеме Roblox. Для сравнения: рекорд Fortnite составляет 14,3 млн игроков одновременно, а в Minecraft средний показатель — около 32 млн ежедневно с пиком в 4,2 миллиона.

Если кто-то не знает, то Roblox — это не обычная игра, а целая платформа. Она невероятно популярна среди детей, которые создают там режимы с помощью встроенных инструментов и делятся ими с другими. Играть можно с чего угодно: ПК, iOS, Android, PlayStation и Xbox, что значительно расширяет ее аудиторию.

Roblox уже почти 20 лет, но только во время пандемии она получила огромный прирост популярности. Сегодня компания зарабатывает более $2 млрд в год, а только во втором квартале 2025-го выплатила авторам игр более $300 млн. Над топовыми режимами работают целые команды с миллионными бюджетами, но в большинстве случаев создателями остаются дети. Они даже используют ИИ-инструменты для своих идей.

Монетизация построена так, что разработчикам нужно набрать не менее 30 000 Robux, чтобы вывести их в реальные деньги. Хотя даже тогда они получают лишь треть от эквивалента настоящей валюты. Для сравнения, стандартные комиссии в Steam или App Store выглядят значительно мягче.

По оценкам, половина американских детей от 6 до 16 лет играют в Roblox, тогда как только каждый десятый пользователь старше 25. Именно это делает платформу одновременно самой массовой и самой противоречивой. Слабая модерация и огромная детская аудитория создают дополнительные проблемы. Roblox регулярно обвиняют в неспособности защитить несовершеннолетних, а в Луизиане уже идет судебный процесс против компании. Существует немало ютуберов, которые выискивают тех, кто проявляет неадекватную активность по отношению к детям внутри игры, а затем устраивают подставные встречи офлайн.

Но уже 1 сентября, поэтому активность игроков станет несколько меньше. Сейчас спорить нет смысла: сейчас это одна из самых популярных платформ, которая ежедневно создает и запускает сотни различных миров. Даже Rockstar, по некоторым данным, студия привлекла к разработке GTA 6 создателей Roblox и Fortnite.

