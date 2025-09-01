Новости Игры 01.09.2025 comment views icon

Дети против олдов: Roblox перебил Steam с рекордным онлайном в 45 млн игроков

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Дети против олдов: Roblox перебил Steam с рекордным онлайном в 45 млн игроков

Брейнрот помог Roblox установить личный рекорд — 23 августа на платформе одновременно находилось 45 млн игроков. Это больше на 5 млн, чем пик Steam в его лучшие дни.

Сейчас самым популярным в игре является игровой режим Steal a Brainrot, где игроки воруют друг у друга «брейнроты»Абсурдный, бессмысленный или слишком повторяющийся контент. Просто загуглите Бомбардиро Крокодило или Тралалело Тралала, чтобы заработать деньги. Такими могут быть акула с ногами или смесь шимпанзе с бананом. Режим наполнен мемами и хаосом — и именно она собрала половину всего онлайна Roblox во время рекорда, говорит один из разработчиков Roblox.

Гендиректор Roblox Дэвид Базуки подтвердил данные и подчеркнул, что речь идет не об отдельной игре, а обо всей экосистеме Roblox. Для сравнения: рекорд Fortnite составляет 14,3 млн игроков одновременно, а в Minecraft средний показатель — около 32 млн ежедневно с пиком в 4,2 миллиона.

Если кто-то не знает, то Roblox — это не обычная игра, а целая платформа. Она невероятно популярна среди детей, которые создают там режимы с помощью встроенных инструментов и делятся ими с другими. Играть можно с чего угодно: ПК, iOS, Android, PlayStation и Xbox, что значительно расширяет ее аудиторию.

Діти проти олдів: Roblox перебив Steam за рекордним онлайном з 45 млн гравцівДіти проти олдів: Roblox перебив Steam за рекордним онлайном з 45 млн гравців

Roblox уже почти 20 лет, но только во время пандемии она получила огромный прирост популярности. Сегодня компания зарабатывает более $2 млрд в год, а только во втором квартале 2025-го выплатила авторам игр более $300 млн. Над топовыми режимами работают целые команды с миллионными бюджетами, но в большинстве случаев создателями остаются дети. Они даже используют ИИ-инструменты для своих идей.

Монетизация построена так, что разработчикам нужно набрать не менее 30 000 Robux, чтобы вывести их в реальные деньги. Хотя даже тогда они получают лишь треть от эквивалента настоящей валюты. Для сравнения, стандартные комиссии в Steam или App Store выглядят значительно мягче.

По оценкам, половина американских детей от 6 до 16 лет играют в Roblox, тогда как только каждый десятый пользователь старше 25. Именно это делает платформу одновременно самой массовой и самой противоречивой. Слабая модерация и огромная детская аудитория создают дополнительные проблемы. Roblox регулярно обвиняют в неспособности защитить несовершеннолетних, а в Луизиане уже идет судебный процесс против компании. Существует немало ютуберов, которые выискивают тех, кто проявляет неадекватную активность по отношению к детям внутри игры, а затем устраивают подставные встречи офлайн.

Но уже 1 сентября, поэтому активность игроков станет несколько меньше. Сейчас спорить нет смысла: сейчас это одна из самых популярных платформ, которая ежедневно создает и запускает сотни различных миров. Даже Rockstar, по некоторым данным, студия привлекла к разработке GTA 6 создателей Roblox и Fortnite.

Источник: Roblox CEO

Популярные новости

arrow left
arrow right
В Resident Evil Requiem будет три игровых персонажа, — инсайдер
В Steam-игре Chemia обнаружили вредоносное ПО, которое крало криптовалюту и данные пользователей
Steam бесплатно отдает кооператив с 92% одобрительных отзывов
В Steam вводят распределение рецензий по "языковому принципу"
Hollow Knight: Silksong получила новый трейлер с Хорнет. Релиз — через 2 недели
Steam отдает культовый хоррор-триллер с 93% рейтинга всего за ₴19
Геймплей приключенческой игры The Lost Heaven: как The Last of Us, но в Китае и с роботами
"Это не конец": босс Clair Obscur Expedition 33 намекает на сиквел или DLC
PS Store объявил распродажу в честь Gamescom со скидками до -90% — Bloodborne, Destiny 2 и другие
Разработчики The First Descendant продвигают игру через фейковых "ИИ-стримеров"
В Steam начался «Фестиваль автоматизации» со скидками до 90% — Dyson Sphere, Satisfactory и другие
Актер Resident Evil 2 душил себя для сцены смерти Леона — и едва не умер
Новая RPG от создателей Witcher 3 позволит сразу перейти к финальному боссу
"Каша из багов". Gears of War: Reloaded стартовала в Steam со "скромным" рейтингом в 50%.
S.T.A.L.K.E.R. в 2D и пиксельная Resident Evil: 19 анонсов с Фестиваля украинских игр в Steam
Epic Games бесплатно отдает головоломку с 92% одобрительных отзывов
Elden Ring в 2D, где играют за финального босса: в Steam вышла игра The Dark Queen of Mortholme
В Steam отдают хитовую "магическую RPG" с рекордной скидкой -80%
Корейская The Witcher? Вышел тизер Woochi the Wayfarer — мистической RPG с монстрами, шаманами и ритуалами
Рэнди Питчфорд: "Borderlands 4 наконец-то в мире, где технологии догнали амбиции нашей игры"
Договорились: Гейб Ньюэлл из Valve любит работать с российскими партнерами и хочет поехать в Россию
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить