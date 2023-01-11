Гидросамолёт для Титана, скоростной космический двигатель и саморастущие строительные блоки – NASA профинансирует перспективные космические проекты

Космическое агентство NASA по-прежнему готово финансировать необычные концепции в своем стремлении продвигать освоение космоса. А этот раз агентство выделило $175 тыс. в виде грантов для 14 проектов, которые могут быть полезны для миссий в Солнечной системе и за её пределами.
Одним из наиболее интересных проектов является гидросамолет TitanAir от Куинна Морли из Planet Enterprises. По задумке, он сможет летать в азотно-метановой атмосфере Титана (спутник Сатурна) и плавать по его океанам. «Летающая лодка» будет собирать метан и сложный органический материал для изучения, всасывая их через пористую переднюю грань.
Ещё один интересный проект предложил Артур Давоян из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Его разработка может ускорить полёты к внешнему краю Солнечной системы и даже в межзвездное пространство. Его конструкция должна была приводить в движение космический корабль с использованием лазерных импульсов, создавая «пучок шариков» из микроскопических частиц, движущихся с очень высокой скоростью (более 119 км/с). Эта концепция может значительно сократить время, необходимое для исследования дальнего космоса. Если «Вояджеру-1» потребовалось 35 лет, чтобы достичь межзвёздного пространства (примерно 123 астрономических единицы от Солнца), то космический корабль весом в одну тонну сможет достичь расстояния в 100 астрономических единиц всего за 3 года, а за 15 лет он сможет преодолеть 500 астрономических единиц.
Другие проекты не менее амбициозны:
- Мэри Кнапп из Массачусетского технологического института предложила обсерваторию дальнего космоса, которая будет использовать рой из тысяч крошечных спутников для обнаружения низкочастотного радиоизлучения ранней Вселенной, а также магнитных полей экзопланет, подобных Земле.
- Конгруи Джин из Университета Небраски в Линкольне представил саморастущие строительные блоки для среды обитания, которые могли бы сэкономить место при полётах на Марс.
- Питер Каррери из Lunar Resources разработал трубопроводы, по которым кислород мог бы перемещаться между лунными базами.
Следует отметить, что все эти проекты представляют собой очень ранние инициативы, которые необязательно приведут к реальным испытаниям, не говоря уже о миссиях. Однако они иллюстрируют приоритеты NASA. Сейчас администрация финансирует проекты в надежде, что хотя бы один из них в конечном итоге окупится.
Источник: Engadget