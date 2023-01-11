Гидросамолёт для Титана, скоростной космический двигатель и саморастущие строительные блоки – NASA профинансирует перспективные космические проекты

Космическое агентство NASA по-прежнему готово финансировать необычные концепции в своем стремлении продвигать освоение космоса. А этот раз агентство выделило $175 тыс. в виде грантов для 14 проектов, которые могут быть полезны для миссий в Солнечной системе и за её пределами.

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Одним из наиболее интересных проектов является гидросамолет TitanAir от Куинна Морли из Planet Enterprises. По задумке, он сможет летать в азотно-метановой атмосфере Титана (спутник Сатурна) и плавать по его океанам. «Летающая лодка» будет собирать метан и сложный органический материал для изучения, всасывая их через пористую переднюю грань.

Ещё один интересный проект предложил Артур Давоян из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Его разработка может ускорить полёты к внешнему краю Солнечной системы и даже в межзвездное пространство. Его конструкция должна была приводить в движение космический корабль с использованием лазерных импульсов, создавая «пучок шариков» из микроскопических частиц, движущихся с очень высокой скоростью (более 119 км/с). Эта концепция может значительно сократить время, необходимое для исследования дальнего космоса. Если «Вояджеру-1» потребовалось 35 лет, чтобы достичь межзвёздного пространства (примерно 123 астрономических единицы от Солнца), то космический корабль весом в одну тонну сможет достичь расстояния в 100 астрономических единиц всего за 3 года, а за 15 лет он сможет преодолеть 500 астрономических единиц.

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Другие проекты не менее амбициозны:

Мэри Кнапп из Массачусетского технологического института предложила обсерваторию дальнего космоса, которая будет использовать рой из тысяч крошечных спутников для обнаружения низкочастотного радиоизлучения ранней Вселенной, а также магнитных полей экзопланет, подобных Земле.

Конгруи Джин из Университета Небраски в Линкольне представил саморастущие строительные блоки для среды обитания, которые могли бы сэкономить место при полётах на Марс.

Питер Каррери из Lunar Resources разработал трубопроводы, по которым кислород мог бы перемещаться между лунными базами.

Следует отметить, что все эти проекты представляют собой очень ранние инициативы, которые необязательно приведут к реальным испытаниям, не говоря уже о миссиях. Однако они иллюстрируют приоритеты NASA. Сейчас администрация финансирует проекты в надежде, что хотя бы один из них в конечном итоге окупится.

Источник: Engadget