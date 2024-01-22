Новости Игры 22.01.2024 в 10:49 comment views icon

Хайповая Palworld за три дня разошлась тиражом более 4 млн копий — она обошла Cyberpunk 2077 по пиковому онлайну в Steam и вошла в топ-5

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Юрій Орос

Автор новин

Хайповая Palworld за три дня разошлась тиражом более 4 млн копий — она обошла Cyberpunk 2077 по пиковому онлайну в Steam и вошла в топ-5

Игра о Pokémon с пушками — вышла на днях и с тех пор о ней только и разговоров. По словам компании Pocketpair, она продала более 4 млн копий игры Palworld, сумев реализовать миллион копий за восемь часов.

Запуск стал самым большим в Steam в этом году. Так успешным, что серверы игры не выдерживают нагрузки, передает Engadget. Разработчик «работает над решением этой проблемы как можно быстрее!».

Хайповая Palworld за три дня разошлась тиражом более 4 млн копий - она обошла Cyberpunk 2077 по пиковому онлайну в Steam и вошла в топ-5

Успешность подтверждается 5 местом по самому большому пиковому онлайну за всю историю. По этому показателю Palworld обошла Cyberpunk 2077 и немало легендарных игр.

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Хайповая Palworld за три дня разошлась тиражом более 4 млн копий - она обошла Cyberpunk 2077 по пиковому онлайну в Steam и вошла в топ-5

Версия Palworld в раннем доступе появилась на Game Pass, так что количество загрузок, вероятно, гораздо больше, поскольку нет данных для Xbox Series X/S.

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Эта игра мрачная и жестокая. Вместо того чтобы выпустить ненужных монстров обратно в дикую природу, игрок убивает их топором. Есть возможность продать своих «друзей» в рабство, съесть их и сразиться с ними до смерти. Все это предлагается, как сатира на саму природу покемонов – игровой франшизы, в которой игроки заставляют своих очень хороших друзей сражаться только для того, чтобы улучшить свою репутацию.

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