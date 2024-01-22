Хайповая Palworld за три дня разошлась тиражом более 4 млн копий — она обошла Cyberpunk 2077 по пиковому онлайну в Steam и вошла в топ-5

Игра о Pokémon с пушками — вышла на днях и с тех пор о ней только и разговоров. По словам компании Pocketpair, она продала более 4 млн копий игры Palworld, сумев реализовать миллион копий за восемь часов.

#Palworld has sold over 4 million copies in only about 3 days! Momentum has increased since yesterday, with the latest sales at 86,000 units per hour. Thank you everyone for playing Palworld! Please leave a review if you've been enjoying your time in Palworld!#Pocketpair pic.twitter.com/lTSLLiFHjc — Palworld (@Palworld_EN) January 21, 2024

Запуск стал самым большим в Steam в этом году. Так успешным, что серверы игры не выдерживают нагрузки, передает Engadget. Разработчик «работает над решением этой проблемы как можно быстрее!».

Успешность подтверждается 5 местом по самому большому пиковому онлайну за всю историю. По этому показателю Palworld обошла Cyberpunk 2077 и немало легендарных игр.

Версия Palworld в раннем доступе появилась на Game Pass, так что количество загрузок, вероятно, гораздо больше, поскольку нет данных для Xbox Series X/S.

Курс QA Manual. успішна кар'єра в IT-сфері без необхідності глибоких знань програмування. Очікуйте заробітню плату в розмірі 600$ після завершення навчання. Дізнатись про курс