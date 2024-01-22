Хайповая Palworld за три дня разошлась тиражом более 4 млн копий — она обошла Cyberpunk 2077 по пиковому онлайну в Steam и вошла в топ-5

Игра о Pokémon с пушками — вышла на днях и с тех пор о ней только и разговоров. По словам компании Pocketpair, она продала более 4 млн копий игры Palworld, сумев реализовать миллион копий за восемь часов.
#Palworld has sold over 4 million copies in only about 3 days!
Momentum has increased since yesterday, with the latest sales at 86,000 units per hour.
Thank you everyone for playing Palworld!
Please leave a review if you've been enjoying your time in Palworld!#Pocketpair pic.twitter.com/lTSLLiFHjc
— Palworld (@Palworld_EN) January 21, 2024
Запуск стал самым большим в Steam в этом году. Так успешным, что серверы игры не выдерживают нагрузки, передает Engadget. Разработчик «работает над решением этой проблемы как можно быстрее!».
Успешность подтверждается 5 местом по самому большому пиковому онлайну за всю историю. По этому показателю Palworld обошла Cyberpunk 2077 и немало легендарных игр.
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Версия Palworld в раннем доступе появилась на Game Pass, так что количество загрузок, вероятно, гораздо больше, поскольку нет данных для Xbox Series X/S.
Эта игра мрачная и жестокая. Вместо того чтобы выпустить ненужных монстров обратно в дикую природу, игрок убивает их топором. Есть возможность продать своих «друзей» в рабство, съесть их и сразиться с ними до смерти. Все это предлагается, как сатира на саму природу покемонов – игровой франшизы, в которой игроки заставляют своих очень хороших друзей сражаться только для того, чтобы улучшить свою репутацию.