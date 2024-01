Хайповая Palworld за три дня разошлась тиражом более 4 млн копий — она обошла Cyberpunk 2077 по пиковому онлайну в Steam и вошла в топ-5

Игра о Pokémon с пушками — вышла на днях и с тех пор о ней только и разговоров. По словам компании Pocketpair, она продала более 4 млн копий игры Palworld, сумев реализовать миллион копий за восемь часов.

#Palworld has sold over 4 million copies in only about 3 days!

Momentum has increased since yesterday, with the latest sales at 86,000 units per hour.

Thank you everyone for playing Palworld!

Please leave a review if you've been enjoying your time in Palworld!#Pocketpair pic.twitter.com/lTSLLiFHjc

— Palworld (@Palworld_EN) January 21, 2024