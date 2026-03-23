

Шаг назад: инсайдер раскрыл изменения на рынке смартфонов из-за кризиса памяти

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Крок назад: інсайдер розкрив зміни на ринку смартфонів через кризу пам’яті

По информации известного инсайдера Digital Chat Station, на фоне кризиса памяти и подорожания электронных компонентов на рынок вернутся смартфоны с 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти. 


Бюджетные и среднебюджетные смартфоны особенно уязвимы к росту цен на память. Это заставляет производителей адаптироваться к новым условиям. Часто ценой регресса в технических характеристиках.

По данным инсайдера, телефоны с 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти снова появляются на рынке. Вероятно, что эта конфигурация может заменить 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти или даже 12 ГБ/256 ГБ в смартфонах среднего и верхнего среднего ценового сегмента. Это вполне логично, поскольку ОЗУ сейчас составляет значительную часть стоимости комплектующих для смартфонов.

По прогнозу аналитиков Counterpoint Research, в смартфонах с 8 ГБ ОЗУ LPDDR5X и 256 ГБ встроенной памяти UFS 4.0 до конца первого квартала этого года совокупная стоимость ОЗУ и встроенной памяти будут составлять 14% и 11% от общей себестоимости компонентов. Во втором квартале эти показатели могут вырасти до 20% и 16% соответственно.


Крок назад: інсайдер розкрив зміни на ринку смартфонів через кризу пам’яті
Станция цифрового чата / Weibo

Также, судя по всему, ожидается возвращение гибридного слота для SIM-карт, который будет поддерживать либо SIM-карту либо microSD. Это довольно неплохое изменение, поскольку microSD относительно дешевый и эффективный способ увеличить объем памяти смартфона

Digital Chat Station также добавляет, что в этом году вернутся и пластиковые рамки и оптические сканеры отпечатков пальцев. Это касается, в частности, смартфонов по цене примерно $436, таких как OPPO Reno 15, OnePlus Ace 6T, Samsung Galaxy A56. 

Среди прочего также ожидается возвращение экранов с частотой обновления 90 Гц и каплевидным вырезом. Эта функция была неизменной в бюджетных смартфонах Galaxy A17, Redmi 15C и других, однако может быть возвращена и в более дорогие модели.

Скорее всего, что в этом году смартфоны среднего ценового сегмента будут предлагать меньше за свою цену. Следовательно, покупателям придется тщательно изучать характеристики.

Ранее мы писали, что по мнению гендиректора Nothing Карла Пея, ИИ скоро заменит все приложения в смартфонах. Аналитики Counterpoint Research предупреждают о вероятное повышение розничных цен на смартфоны в 2026 году.

Источник: Android Authority

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить