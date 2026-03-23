Шаг назад: инсайдер раскрыл изменения на рынке смартфонов из-за кризиса памяти

По информации известного инсайдера Digital Chat Station, на фоне кризиса памяти и подорожания электронных компонентов на рынок вернутся смартфоны с 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти.





Бюджетные и среднебюджетные смартфоны особенно уязвимы к росту цен на память. Это заставляет производителей адаптироваться к новым условиям. Часто ценой регресса в технических характеристиках.

По данным инсайдера, телефоны с 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти снова появляются на рынке. Вероятно, что эта конфигурация может заменить 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти или даже 12 ГБ/256 ГБ в смартфонах среднего и верхнего среднего ценового сегмента. Это вполне логично, поскольку ОЗУ сейчас составляет значительную часть стоимости комплектующих для смартфонов.

По прогнозу аналитиков Counterpoint Research, в смартфонах с 8 ГБ ОЗУ LPDDR5X и 256 ГБ встроенной памяти UFS 4.0 до конца первого квартала этого года совокупная стоимость ОЗУ и встроенной памяти будут составлять 14% и 11% от общей себестоимости компонентов. Во втором квартале эти показатели могут вырасти до 20% и 16% соответственно.





Также, судя по всему, ожидается возвращение гибридного слота для SIM-карт, который будет поддерживать либо SIM-карту либо microSD. Это довольно неплохое изменение, поскольку microSD относительно дешевый и эффективный способ увеличить объем памяти смартфона

Digital Chat Station также добавляет, что в этом году вернутся и пластиковые рамки и оптические сканеры отпечатков пальцев. Это касается, в частности, смартфонов по цене примерно $436, таких как OPPO Reno 15, OnePlus Ace 6T, Samsung Galaxy A56.

Среди прочего также ожидается возвращение экранов с частотой обновления 90 Гц и каплевидным вырезом. Эта функция была неизменной в бюджетных смартфонах Galaxy A17, Redmi 15C и других, однако может быть возвращена и в более дорогие модели.

Скорее всего, что в этом году смартфоны среднего ценового сегмента будут предлагать меньше за свою цену. Следовательно, покупателям придется тщательно изучать характеристики.

Источник: Android Authority