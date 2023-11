HBO перенесла съемки 2-го сезона «The Last Of Us» — потому что Педро Паскаль «очень занят»

Паскаль, который играет Джоэла в постапокалиптическом сериале HBO, параллельно задействован в «Гладиаторе 2» и «Фантастической четверке».

По данным Insider Gaming, HBO отложила съемки продолжения «Одних из нас» / The Last Of Us из-за плотного графика Педро Паскаля — исполнителя одной из главных ролей в сериале. Актер параллельно работает еще над несколькими крупными проектами — в частности, в продолжении «Гладиатора» Ридли Скотта и «Фантастической четверке» Мэтта Шекмана, где сыграет роль Рида Ричардса.

Дебютный сезон шоу, основанный на событиях игры The Last of Us, выпущенной для PS3 в 2013 году, состоял из 9 эпизодов, которые во время трансляций постоянно били рекорды по просмотрам. Впоследствии «Одни из нас» достиг звания сериала, который просматривали больше всего на HBO за все время, и номинировали на 24 премии «Эмми». О том, что сериал продлен, объявили через две недели после выхода последней серии первого в марте. А уже в августе соавторы анонсировали целых 4 сезона для постапокалиптического шоу.

В HBO также сообщили, что второй сезон The Last of Us выйдет не ранее 2025 года.

Продолжение будет адаптировать вторую игру серии The Last of Us Part 2, а действие будет разворачиваться после травматических событий в больнице Санта-Барбары. Здесь также появится персонаж Эбби, которую потенциально может сыграть Кейтлин Дивер («Образование‎», «Никто тебя не спасет»). Самое интересное в этой новости то, что актриса очень похожа на Элли в играх The Last of Us, и именно ее фанаты продвигали на роль, когда появилась идея экранизации в 2010-х годах. Дивер также исполнила роль дочери Натана Дрейка в эпилоге игры Naughty Dog Uncharted 4: A Thief’s End.